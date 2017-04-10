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Frank Lampard: Barcelona, Real Madrid ve Inter'den teklif aldım

Chelsea'nin efsaneleşen isimlerinden olan Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında geçmişteki transfer tekliflerinden bahsetti. Lampard, "Barcelona, Real Madrid ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı dönemdeki Inter, beni kadrosuna katmak istedi" dedi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:20:47 Güncelleme: 11:25:53

İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan ve Chelsea ile efsaneleşen Frank Lampard, katıldığı bir televizyon programında kendisine yapılan tekliflerden bahsetti. Geçtiğimiz aylarda futbolu bıraktığını açıklayarak 21 yıllık profesyonel kariyerine nokta koyan yıldız futbolcu, Chelsea'de oynadığı dönemde Barcelona, Real Madrid ve Inter'den teklif aldığını açıkladı. 13 yıl formasını giydiği Chelsea'de attığı 211 golle kulübün en skorer ismi olan Lampard, "Avrupa'nın büyük kulüpleri, Chelsea'den ayrılmam için teklif sundu. Geriye dönüp baktığımda Chelsea'den ayrılmadığım için kesinlikle pişman değilim, ancak yapılan teklifler de ilgimi çekti" diye konuştu.

"CHELSEA HER ZAMAN ÇOK YAKIN HİSSETTİĞİM BİR KULÜP"
Chelsea'de oynadığı dönemde İspanyol kulüplerinin kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Lampard, "Barcelona ve Real Madrid'in yanı sıra, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Inter de beni kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu tekliflerde hiçbir zaman 'şimdi imzalamaya hazırım' gibi bir noktaya ulaşmadık. Perde arkasında konuşulan çok şey vardı. Kariyerimin Chelsea bölümüne baktığım zaman hiçbir şeyi kaçırmadığımı görüyorum ve o günleri çok özlüyorum. Chelsea'den bu şekilde ayrıldığım için de ayrıca mutluyum. Özellikle bir kulüp için gerçek bağlılığın ne demek olduğunu görüyorum. Bunu satın alamazsınız ve asla kaybetmezsiniz. Hep sizinle kalır. Chelsea şu anda her zaman çok yakın hissettiğim bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"SWANSEA TEKLİF YAPTI"
Şubat ayı başında yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını hatırlatan Lampard, "Ancak Swansea Menajeri Paul Clement, İngiltere'ye geri dönmem için ocak ayında bana teklif yaptı. Benim futbolu bırakmamı istemedi. Ona çok saygı duyuyorum. Swansea'ye gitmek doğru karar olmazdı. Ocak ayında bu teklif yapıldı. Yeniden uyum sağlamalıydım ve devre arasında 38 yaşındayken Premier Lig'e dönmek yanlış bir karar olurdu. Clement benim için en iyisini diledi ancak doğru tercih değildi" dedi.

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