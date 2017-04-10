Başakşehir - Galatasaray | CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki kritik mücadelede Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaşıyor.

Şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraksa da ikinci olarak Devler Ligi’ne katılmak isteyen ve 49 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray, 4 puan önünde yer alan rakibini yenerek aradaki puan farkını 1’e indirmenin hesaplarını yapıyor. Trabzon’dan galibiyetle dönen lider Beşiktaş’ın 8 puan gerisine düşen Medipol Başakşehir ise bir taşla iki kuş vurma derdinde...

Turuncu-Lacivertliler, Cimbom’u alt ederek hem şampiyonluk umutlarını sürdürmek hem de ikinciliği sağlama almayı amaçlıyor. Abdullah Avcı yönetiminde adeta peri masalı gibi bir sezon geçiren Başakşehir, sahasında Aslan’ın bileğini bükerek puan kayıplarına son vermeyi hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY

STAT: Fatih Terim

HAKEM: Cüneyt Çakır

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

SAKATLAR: Egemen Korkmaz, Bekir İrtegün (Başakşehir) / Serdar Aziz (Galatasaray)

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet Çalık, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Bruma, Rodrigues , Eren

YEDEKLER: Cenk, Hakan, Cavanda, de Jong, Tolga, Sneijder, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor

YEDEKLER: Ufuk, Hakan Özmert, Ferhat, Attamah, Holmen, Napoleoni, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç kadrosunda Sneijder ve Podolski'ye yer vermedi.

ŞAMPİYONLUĞU BELİRLEYEBİLİR

Beşiktaş’ın gözü kulağı da bu maçta olacak... Cimbom’un deplasmanda kazanması halinde haftayı 8 puan önde kapatacak olan Kartal, koltuğu sağlama alacak. Başakşehir’in takılması halinde Siyah-Beyazlılar, ligin bitimine 7 hafta kala 3. yıldız hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLAR

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de ise Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan 6 futbolcu, kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

18. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18. kez karşı karşıya geliyor. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 17 maçtan 9'unu Galatasaray, 4'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 31 golüne, Medipol Başakşehir 22 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Arena'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı. Öte yandan iki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda birbirlerine rakip oldu. Evindeki maçta 2-1 galip gelen Medipol Başakşehir, rakibini eledi.

Medipol Başakşehir'in evindeki maçlar

İki takım arasında Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 8 maçtan 5'ini sarı-kırmızılılar, 3'ünü turuncu-lacivertliler kazandı. Beşi Atatürk Olimpiyat, 3'ü Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 10, konuk Galatasaray 11 gol attı.

Maçlar

Galatasaray ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir arasında Süper Lig'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2007-2008:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-3

2008-2009:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2009-2010:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 0-1

2010-2011:

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 3-1

2011-2012:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 2-0

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 4-1

2012-2013:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 1-3

Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-0

2014-2015:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 4-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-2

2015-2016:

Medipol Başakşehir-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 3-3

2016-2017:

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2