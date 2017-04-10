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Başakşehir'de Şampiyonlar Ligi müziği

Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı sahasında 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stat hoperlörlerinden Şampiyonlar Ligi Ligi müziği çalındı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 22:23:18 Güncelleme: 22:25:17

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Galatasaray'ı Adebayor (3) ve Mustafa Pektemek'in golleriyle 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 2. sıradaki yerini korudu ve rakipleriyle arasındaki puan farkını da açtı.

Turuncu-lacivertli takımın aldığı bu galibiyetin ardından stat hoperlörlerinden Devler Ligi'nin müziği çaldı. Ligde ilk 2 sırayı alan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Eğer Medipol Başakşehir kalan haftalarda yerini korursa, Devler Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

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