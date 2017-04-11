11 Nisan 2017 Salı, 09:27:47 | Güncelleme: 09:53:07
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Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Galatasaray'da ortalık karıştı. İşte yaşananlar:
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Teknik direktör Igor Tudor’la uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Nigel de Jong soyunma odasında hararetli bir şekilde yedek kalmalarını ve 3-0’dan sonra oyuna alınmalarını tartışıyordu...
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Hırvat hocanın soyunma odasına girmesiyle gerginlik tavan yaptı.
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Bu üçlüyle göz göze gelip konuşmaları duyan genç çalıştırıcı “Siz ne yapmak istiyorsunuz?” diye çıkıştı.
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Hollandalı 10 numara “Asıl sen ne yapmak istiyorsun! Senin niyetin belli. Hiçbir eksiğim olmamasına rağmen beni neden oynatmıyorsun?” ifadeleriyle hocasına sert tepki gösterdi.
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Tudor, Sneijder’ın bu laflarına kayıtsız kalmayıp “Burada teknik direktör benim ve kararları ben veririm. Sen de dahil olmak üzere herkes işine baksın” yanıtını verdi.
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Bunun üzerine gerginlik tavan yaparken taraflar birbirinin üstüne yürüdü.
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Soyunma odasındaki diğer oyuncuların ve teknik heyetin hemen araya girmesiyle yaşanan tartışma daha fazla büyümeden sonlanırken Başakşehir yenilgisiyle bozulan moraller bu olayla tamamen sıfırlandı.
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Taraftarın baskısıyla transfer edilen İgor Tudor, aldığı sonuçlarla Riekerink’i aratır duruma geldi.
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Yıldızları yedek soyundurması konusunda “Kim oynamış, kim oynamamış önemsiz” diyen Hırvat hoca maç sonu ilginç ifadeler kullanırken “İlk dakikadan beri takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp’a gelmişiz de Barcelona’ya karşı oynuyormuşuz gibiydi. Üzerimizde baskı vardı. Bizden daha iyilerdi ve kazandılar. Daha çok çalışıp daha iyi olmalıyız” diye konuştu.
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SAVUNMA SEFİLLİĞİ
En tecrübeli sağ beki olan Sabri’yi kadroya almayan, son maçlarda 11’de oynattığı Cavanda’yı yedeğe çeken Tudor, Semih Kaya’yı bu bölgede oynatarak Mancini’ye özendi.
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Ancak Semih ilk ve son golde hatalar yaparken, genel olarak da tel tel döküldü. Tecrübesiyle dikkati çeken Hakan Balta kulübede yer alırken, sakatlıktan yeni çıkan Chedjou evlere şenlik bir performans gösterdi.
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Adebayor’un 2. golünde “genel izleyici” rolüne soyunan Chedjou rahat şekilde kafa vurdurdu.
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Orijinali sağ bek olan, Adana maçında iyi oynayınca Carole’ü kesen Linnes, Visca karşısında feleğini şaşırdı.
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Visca, her topla buluştuğunda tehlike saçtı. Adebayor’un 3. golünde sağdan inen Visca’dan çalım yiyen Ahmet Çalık ve topa yükselemeyen Selçuk İnan’ın da hatası büyüktü. Muslera 3 net pozisyonu önleyerek farkın büyümesine engel oldu.