GALATASARAY HABERLERİ
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Sneijder ile Tudor birbirine girdi!

11 Nisan 2017 Salı, 09:27:47

  • 1 Sneijder ile Tudor birbirine girdi!
    1 | 15

    Medipol Başakşehir karşısında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Galatasaray'da ortalık karıştı. İşte yaşananlar:

  • 2 Sneijder ile Tudor birbirine girdi!
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    Teknik direktör Igor Tudor’la uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Wesley Sneijder, Lukas Podolski ve Nigel de Jong soyunma odasında hararetli bir şekilde yedek kalmalarını ve 3-0’dan sonra oyuna alınmalarını tartışıyordu...

  • 3 Sneijder ile Tudor birbirine girdi!
    3 | 15

    Hırvat hocanın soyunma odasına girmesiyle gerginlik tavan yaptı.

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YORUMLAR 6
  • Misafir 5 dakika önce
    yahu arkadaş başakşehir ile oynuyoruz neyin baskısıdır bu hoca olarak sen bu işi hallet.mantalite diyip duruyorsun demek onuda beceremiyorsun tudor !!!
  • Misafir 7 dakika önce
    Takıma verdikleri bunca emek için başkana ve ekibine sonsuz TEŞEKKÜRLER ediyorum...
  • Misafir 29 dakika önce
    sağ bek sabri, sol bek hakan balta....bu ikisi oynadığında gs ligin en az gol yiyen 2 takım içerisindeydi. tecrübe bu ligde iş yapar. sneijder, de yong, podolski.... saydığım 5 isim dün olsaydı. bu maç bu şekilde olmazdı.
  • Misafir 46 dakika önce
    Evet takke düştü, kel göründü gençler. Şimdi seneye avrupaya gitmeyi bir kenara bırakında. Bu takımı nasıl adam ederiz diye düşünün. Selçuk, Sabri, Sneijder, Chedjou, Semih, Hakan Balta, De Jong, Yasin satılmalı ki gelen parayla ve oluşacak maaş bütçesiyle gençlerden oluşan bir takım kurulsun.
  • Misafir 52 dakika önce
    Tudor kim ya Allah aşkına.Verdiğiniz paraya yazık
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