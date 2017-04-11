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Yıldızları yedek soyundurması konusunda “Kim oynamış, kim oynamamış önemsiz” diyen Hırvat hoca maç sonu ilginç ifadeler kullanırken “İlk dakikadan beri takımın bana verdiği enerji, sanki Nou Camp’a gelmişiz de Barcelona’ya karşı oynuyormuşuz gibiydi. Üzerimizde baskı vardı. Bizden daha iyilerdi ve kazandılar. Daha çok çalışıp daha iyi olmalıyız” diye konuştu.