MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ
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Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!

11 Nisan 2017 Salı, 09:52:35

  • 1 Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!
    1 | 12

    Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

  • 2 Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!
    2 | 12

    Maçın sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı.

  • 3 Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!
    3 | 12

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    o ne yaaa takmışsınız emre ye,ne yapsaydı yani.???? sahanın ortasına geçip hüngür hüngür ağlamasımı gerekiyordu.
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