Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!

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"Burada mükemmel bir taktik-disiplin anlayışı var. Elimden geldiğimce bu takıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu performansımda arkadaşlarımın ve hocamın payı var. 1 sene daha oynayıp bırakırım gibi görünüyor ama yine de futbol bu, belli olmaz."