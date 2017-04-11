Emre Belözoğlu Galatasaraylıları çıldırttı!

11 Nisan 2017 Salı, 09:52:35 | Güncelleme: 10:21:58
1
1|12
Emre Belözoğlu, Başakşehir'in Galatasaray'ı 4-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
2
2|12
Maçın sonunda Başakşehir kulübü, rakibine dev bir gönderme yaptı.
3
3|12
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda maç sonunda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
4
4|12
Bu olay sonrasında Emre Belözoğlu’nun saha ortasında kahkahalar attığı görüldü.
5
5|12
Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, G.Saray maçının bitiminde büyük bir mutluluk yaşadı.
HABERİN DEVAMI
6
6|12
Emre'nin maç bitiminde canlı olarak yayınlanan kahkahaları Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.
7
7|12
Sarı-kırmızılı futbolseverler, Emre Belözoğlu'na sosyal medya üzerinden sert tepkiler gösterdi.
8
8|12
Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da Emre Belözoğlu ile ilgili paylaşımlarda bulundular.
9
9|12
Sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonu görüntüleri nedeniyle eleştirilen Belözoğlu'na "Büyüksün Kaptan", "Helal olsun" şeklinde yorumlarla destek verdiler.
10
10|12
Belözoğlu maç sonu konuşmasında şunları söyledi:
"Takım arkadaşlarımı ve teknik ekibi tebrik ederim. Çok iyi hazırlandık maça. Galatasaray'ı çok iyi çalıştık. Bugün gösterdi ki; biz bu ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Sıralamadaki yerimizi sağlayan başlıca faktör bugün gösterdiğimiz irade. Çok iyi bir takımız, iyi bir arkadaş grubuyuz. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Sahadaki herkes mükemmeldi."
HABERİN DEVAMI
11
11|12
"Beşiktaş'ın 5 puan avantajı var. 3 puanlık sistemde çok büyük fark değil. Ligin belki de en iyi futbol oynaylan takımı Beşiktaş. Ama dikiz aynasına baktıklarında hızlı gelen Başakşehir'i görecekler. Bu güç ve kalite bizde var. Bu takımın içinde bir parçayım. 36-37 yaşına geldim, hala öğrenmeye devam ediyorum."
12
12|12
"Burada mükemmel bir taktik-disiplin anlayışı var. Elimden geldiğimce bu takıma bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu performansımda arkadaşlarımın ve hocamın payı var. 1 sene daha oynayıp bırakırım gibi görünüyor ama yine de futbol bu, belli olmaz."