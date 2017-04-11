Fenerbahçe'de Lucescu bombası

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Tecrübeli teknik adam, Zenit’in Anzhi ile berabere kaldığı maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Burada kalıp kalmayacağımı zaman gösterecek. Şu anda net konuşmak için erken. Alacağım bu karar, farklı durumlara bağlı” ifadelerini kullandı.