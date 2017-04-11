FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'de Lucescu bombası

11 Nisan 2017 Salı, 10:25:28

  • 1 Fenerbahçe'de Lucescu bombası
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    Dick Advocaat, sezon sonunda Fenerbahçe’den ayrılacağını açıklamıştı. 

  • 2 Fenerbahçe'de Lucescu bombası
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    Sarı-Lacivertliler de yeni sezon için Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile el sıkışmıştı.

  • 3 Fenerbahçe'de Lucescu bombası
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    Ancak yeni teknik adam konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    bu güzel haber,ben aykut hocayı istemiyorum.
  • Misafir 4 dakika önce
    ne işi var ya 71 yaşında bizde başarılı olamaz..
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