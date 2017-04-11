Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Bayern Münih, Real Madrid'i konuk ediyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlıyor.

Grup aşamasını 12 puanla Atletico Madrid'in ardından 2'nci sırada bitiren Bayern Münih 2. turda Arsenal ile eşleşti. İngiliz temsilcisini her iki maçtada 5 - 1'lik skorlarla geçen Bayern Münih çeyrek finale yükseldi. Alman temsilcisinde tek hedef Real Madrid'i de net bir skorla mağlup ederek Santiago Bernabeu Stadı'ndaki maç öncesi tur için avantaj sağlamak.

İspanyol temsilcisi Real Madrid ise F grubunu 12 puanla Alman temsilcisi Borussia Dortmund'un ardından 2'nci sırada tamamladı. Eflatun - Beyazlılar 2. turda temsilcimiz Beşiktaş'ın grubunu lider bitiren Napoli ile eşleşti. Madrid ekibi, Napoli'yi 2 maçta da 3-1'lik skorlarla mağlup ederek çeyrek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Zorlu Bayern Münih - Real Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba Günü saat 21.45'te Allianz Arena Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Tivibuspor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Dev karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Nicola Rizzoli düdük çalacak.

İKİSİ DE LİDER

Çeyrek Final'de eşleşen Bayern Münih, Real Madrid liglerinde lider bulunuyor. Bayern Münih 28 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik alırken sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Münih ekibi topladığı 68 puanla en yakın takipçisi Leipzig'in 10 puan önünde lider bulunuyor. Bundesliga'da liglerin bitimine yalnızca 6 hafta var.

İspanya La Liga'da bir maç eksiği bulunan Real Madrid, en büyük rakibi Barcelona'nın 3 puan önünde lider bulunuyor. Geçtiğimiz haftasonu Atletico Madrid ile berabere kalmasına rağmen Barcelona'nın da puan kaybetmesiyle koltuğunu kaybetmeyen Eflatun Beyazlılar, 30 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Madrid ekibi yalnızca 2 kez yenildi. La Liga'da liglerin bitmesine 7 hafta kaldı.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

BAYERN MÜNİH

D GRUBU

Bayern München 5 - 0 Rostov

Atletico Madrid 1 - 0 Bayern München

Bayern München 4 - 1 PSV Eindhoven

PSV Eindhoven 1 - 2 Bayern München

Rostov 3 - 2 Bayern München

Bayern München 1 - 0 Atletico Madrid

İKİNCİ TUR

Bayern München 5-1 Arsenal

Arsenal 1-5 Bayern München

REAL MADRİD

F GRUBU

Real Madrid 2 - 1 Sporting Lisbon

Borussia Dortmund 2 - 2 Real Madrid

Real Madrid 5 - 1 Legia Warszawa

Legia Warszawa 3 - 3 Real Madrid

Sporting Lisbon 1 - 2 Real Madrid

Real Madrid 2 - 2 Borussia Dortmund

İKİNCİ TUR

Real Madrid 3 - 1 Napoli

Napoli 1 - 3 Real Madrid

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 5 RESMİ KARŞILAŞMA

Bayern München 2 - 1 Real Madrid

Bayern München 2 - 1 Real Madrid

Real Madrid 2 - 1 Bayern München

Real Madrid 1 - 0 Bayern München

Bayern München 0 - 4 Real Madrid