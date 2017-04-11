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Juventus - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Barcelona, İtalyan ekibi Juventus'a konuk oluyor. Peki Juventus - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

11 Nisan 2017 Salı, 18:47:01 Güncelleme: 19:21:51

Avrupa kulüpleri bazında en büyük organizasyon olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, İtalyan ekibi Juventus'a konuk oluyor. Çeyrek final ilk mücadelesinde iki takımın da galibiyet arayacağı Juventus - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

JUVENTUS - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

İki dev takımın kıyasıya mücadele edeceği zorlu karşılaşma bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çalacağı maç TRT 1 ve Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2015 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Barcelona, Juventus'u 3-1 mağlup etmiş ve kupayı kazanmıştı.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

● Juventus, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Barcelona, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Juventus ve Barcelona en son 2015'teki Şampiyonar Ligi Finali'nde karşılaşmış ve Barcelona 3-1 kazanmıştı.

● Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son dört maçtır kazanıyor ve turnuvada halen devam eden kazanma serisinin sahibi.

● Juventus, Real Madrid ile bu sezon henüz yenilmeyen iki takımdan biri.

● Barcelona, deplasmanda oynadığı son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4-0 kaybetti.

● Juventus, evinde oynadığı son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Porto'yu 1-0 yendi.

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