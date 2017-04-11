ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
11 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Barcelona şokta!
FUTBOL
Barcelona şokta!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
FUTBOL
Chelsea'nin yıldızı, Galatasaray formasını giydi!
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
FUTBOL
Emre Galatasaraylıları çıldırttı!
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
FUTBOL
Kıyamet koptu! Soyunma odasında birbirlerine girdiler!
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
FUTBOL
"Parçalı Sarı-Kırmızı’ya yakışmaz"
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
FUTBOL
Fenerbahçe'de Lucescu bombası
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
FUTBOL
Aziz Yıldırım'a bir şok daha mı?
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
FUTBOL
"Fransa'ya kazanmak için gidiyoruz"
Yıllık ücreti şoke etti!
FUTBOL
Yıllık ücreti şoke etti!
ÖNE ÇIKANLAR
Juventus - Barcelona
FUTBOL

Juventus - Barcelona | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Juventus - Barcelona maçıyla başladı. Borussia Dortmund - Monaco maçı ise yaşanan patlama nedeniyle yarına ertelendi. Juventus - Barcelona maçının canlı anlatımı HTSPOR ARENA'da...

11 Nisan 2017 Salı, 18:57:54 Güncelleme: 22:08:27

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı nefes kesecek bir maçla start aldı: Juventus - Barcelona...

İtalya'nın lokomotif ekibi Juventus evinde ikinci turda PSG'yi 4-0 rövanşında 6-1'le geçerek inanılmaz bir şekilde çeyrek finale kalan Barcelona'yı ağırlıyor. İtalyan ekibinde tek hedef Barcelona'yı mağlup ederek Camp Nou'daki zorlu deplasmana avantajlı gitmek.

İKİ TAKIM BERLİN'DE FİNAL OYNAMIŞTI
2016-2017 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde eşleşen Juventus ve Barcelona'nın yolları kısa bir zaman önce finalde de kesişmişti. 2015'te Berlin'de final oynayan iki takımdan gülen İspanyol temsilcisi Barcelona olmuştu.

Sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Barcelona'nın gollerini Rakitic, Suarez ve Neymar atmıştı. Kupayı kaybeden Juventus'un golü ise Morata'dan gelmişti.

JUVENTUS: 2 - BARCELONA: 0 -  (7', 22' Dybala)
MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

STAT: Juventus Arena
SAAT: 21.45
HAKEM: Szymon Marciniak
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 3

JUVENTUS: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuaín
YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Barzagli, Asamoah, Rincon, Marchisio, Lemina
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri

BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez
YEDEKLER: Cillessen, Alena, Alba, Digne, Denis Suarez, Andre Gomes, Alcacer
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Juventus - Barcelona hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
FUTBOL

Juventus'un konuğu Barcelona
Juventus - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Çeyrek finalde dev mücadele: Juventus - Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları ne zaman?
FUTBOL

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller başlıyor
Borussia Dortmund - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL

Dortmund'un konuğu Monaco