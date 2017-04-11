Juventus - Barcelona | CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı nefes kesecek bir maçla start aldı: Juventus - Barcelona...
İtalya'nın lokomotif ekibi Juventus evinde ikinci turda PSG'yi 4-0 rövanşında 6-1'le geçerek inanılmaz bir şekilde çeyrek finale kalan Barcelona'yı ağırlıyor. İtalyan ekibinde tek hedef Barcelona'yı mağlup ederek Camp Nou'daki zorlu deplasmana avantajlı gitmek.
İKİ TAKIM BERLİN'DE FİNAL OYNAMIŞTI
2016-2017 Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde eşleşen Juventus ve Barcelona'nın yolları kısa bir zaman önce finalde de kesişmişti. 2015'te Berlin'de final oynayan iki takımdan gülen İspanyol temsilcisi Barcelona olmuştu.
Sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Barcelona'nın gollerini Rakitic, Suarez ve Neymar atmıştı. Kupayı kaybeden Juventus'un golü ise Morata'dan gelmişti.
JUVENTUS: 2 - BARCELONA: 0 - (7', 22' Dybala)
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STAT: Juventus Arena
SAAT: 21.45
HAKEM: Szymon Marciniak
YAYIN: TRT 1, Tivibu Spor 3
JUVENTUS: Buffon, Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuaín
YEDEKLER: Neto, Lichtsteiner, Barzagli, Asamoah, Rincon, Marchisio, Lemina
TEKNİK DİREKTÖR: Massimiliano Allegri
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Mathieu, Mascherano, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar, Suarez
YEDEKLER: Cillessen, Alena, Alba, Digne, Denis Suarez, Andre Gomes, Alcacer
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique