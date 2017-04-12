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Fikret Orman onu canlı izledi!

12 Nisan 2017 Çarşamba, 00:13:05

  • 1 Fikret Orman onu canlı izledi!
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    Beşiktaş camiası Lyon maçına odaklansa da başkan Fikret Orman, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

  • 2 Fikret Orman onu canlı izledi!
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    Hafta sonunu Monaco’da geçiren başkanın, dün akşam da İtalya’da Juventus ile Barcelona arasındaKİ Devler Ligi maçını izlediği ifade edildi. 

  • 3 Fikret Orman onu canlı izledi!
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    Orman’a yöneticiler Umut Güner, Şafak Yazıcıoğlu ve Emre Kocadağ da eşik ederken, Siyah-Beyazlılar’ın transfer listesinde yer aldığı söylenen Juventuslu Mandzukic’i de mercek altına aldığı öğrenildi.

  • 4 Fikret Orman onu canlı izledi!
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    TRAORE’YI SORDU

    Lyon maçı öncesi Monaco’da stres atan başkan Orman’ın bu süreç içerisinde devre arasında da gündeme gelen Monacolu Lacina Traore için temaslarda bulunduğu ifade edildi.

  • 5 Fikret Orman onu canlı izledi!
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    Fransız ekibiyle görüşmeler yapan Orman’ın Sporting Gijon’a kiralanan Fildişi Sahilli forvet için nabız yokladığı belirtildi.

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