Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:11:11 | Güncelleme: 10:27:30
1
1|27
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Arjantinli eski yıldız Sorin ve Brezilyalı Amoroso ile beraber sunduğu Resenha ESPN isimli televizyon programında Cristian Baroni ile Arjantinli golcü Lucas Pratto'yu konuk etti.
2
2|27
Alex, Cristian'la birlikte F.Bahçe anılarını anlatırken, takımdan ayrılmasına neden olan Aykut Kocaman'la ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte büyük yankı uyandıracak o sözler:
3
3|27
"Aykut bir gün kahvaltıda bana, 'Bundan sonra takımla idmanlara çıkmayacaksın' dedi.
4
4|27
Ben de ona 'Ben ne yaptım ki yedek takıma gidiyorum?' diye sordum.
5
5|27
O da bana 'Git bunu takım menajeriyle konuş' dedi. Menajer ise bana, 'Bunu Aykut'la konuş. Bu onun kararı' dedi.
HABERİN DEVAMI
6
6|27
Daha fazla ne söyleyebilirim ki, sözüne asla güvenemeyeceğiniz, her an yalan söyleyebilecek bir teknik direktörle çalışıyorduk."
7
7|27
"Bir gün idmandayız, Cristian'la serbest atış çalışması yapıyoruz. Aykut bizi izliyor. Daha sonra yanımıza çevirmenimiz geldi.
8
8|27
Avrupa Kupası'nda Spartak Moskova maçı öncesiydi. 'Size bir kötü bir de berbat haberim var' dedi.
9
9|27
Önce bana, 'Bu maçta oynamıyorsun' dedi. Sonra da "Cristian senin yerine oynayacak' sözlerini kullandı. Aykut, Cristian'ın 10 numara oynayabileceğini düşünecek kadar futbola uzaktı."
10
10|27
Takımdaki herkes biliyordu ki, ben Cristian'dan daha fazla gole yakındım. Sonra Aykut maç konuşmasında, 'Serbest vuruşları ve kornerleri Cristian kullanacak' dedi.
HABERİN DEVAMI
11
11|27
Ben de 'Ya ben?' diye sordum.
12
12|27
Bugün 10 numara Cristian' karşılığını verdi. Christian o maçta top bile göremedi.
13
13|27
Aykut geri dönecekmiş. Ne diyebilirim ki Fenerbahçe için üzgünüm."
(Fotomaç)
14
14|27
Alex de Souza daha önce Türkiye günleriyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
15
15|27
Socrates'e verdiği röportajdan:
"Aykut hoca ile Romanya'da bir konuşmamız oldu ve ona, göreve geldiği andan itibaren beni göndermek istediğini hissettiğimi söyledim"
HABERİN DEVAMI
16
16|27
"O da son derece soğuk bir şekilde düşündüklerimin doğru olduğunu belirtti. Gerçekten de bensiz bir takım istiyordu. Bu beni çok üzdü."
17
17|27
"Kasımpaşa maçından sonra başkan kardeşiyle birlikte geldi. ‘Gitmek isteyen gidebilir’ dediler. Ben kalacağımı belirttim.
18
18|27
Aynı gün, Aykut hoca üçüncü blöfünü yaptı. Ayrılacağını söyledi. Güldüm; çünkü ayrılacağını üçüncü kez söylüyordu.
19
19|27
Başkan bana, "Ya Aykut Hoca'nın dediğini yapıp gençlerle çalışırsın ya da gidersin" dedi. Gitmeyi tercih ettim çünkü artık beni istemediklerini anladım. Maalesef bu şekilde bitti" diyerek ayrılık hikayesini özetledi.
20
20|27
Goal'e yaptığı açıklama:
"Aziz Yıldırım'la hiçbir problemim yok. Yarım kalmış bir hikâye söz konusu, neler olduğunu bilmiyorum. Ancak onunla hiçbir sorunum yoktu, hiçbir problem yaşamamıştık.
HABERİN DEVAMI
21
21|27
Uzun süredir kulübün başkanlığını yapıyordu ve aramızda doğal olarak tartışmalar yaşadık. Ancak dediğim gibi, onunla hiçbir sorun yaşamadım."
22
22|27
"Türkiye'ye son gelişimde onunla buluşmak istememe rağmen beni görmek bile istemedi. Sebebini bilmiyorum ama gerçekten merak ediyorum."
23
23|27
"Benim sorunum Teknik Direktör Aykut Kocaman'laydı. O da, bir kulüp başkanı olarak teknik direktörün tarafında olmayı seçti. Bunu tamamen anlayabiliyorum.
24
24|27
Benim için tüm bunlar geride kaldı. Artık futbolu da bıraktım ve kendi içimde bu durumu çözüme kavuşturdum."