FENERBAHÇE HABERLERİ
12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Galatasaray'da isyan çıktı!
FUTBOL
Galatasaray'da isyan çıktı!
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
FUTBOL
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
Fikret Orman onu canlı izledi!
FUTBOL
Fikret Orman onu canlı izledi!
Okay Yokuşlu'ya dev talipler!
FUTBOL
Okay Yokuşlu'ya dev talipler!
Tercih değil zorunluluk!
FUTBOL
Tercih değil zorunluluk!
"Her takıma 4 gol atabiliriz"
FUTBOL
"Her takıma 4 gol atabiliriz"
Yalçın Karadeniz yeniden aday!
FUTBOL
Yalçın Karadeniz yeniden aday!
Bu kareler patlamadan hemen sonra çekildi!
FUTBOL
Bu kareler patlamadan hemen sonra çekildi!
Messi öldü, yaşasın yeni Messi!
FUTBOL
Messi öldü, yaşasın yeni Messi!
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
FUTBOL
Borussia Dortmund - Monaco maçı patlama nedeniyle ertelendi!
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
FUTBOL
"F.Bahçeliler, Dursun Özbek'i müzelerine koysun"
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
FUTBOL
4 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Ve artık tamamlandı!
FUTBOL
Ve artık tamamlandı!
Lyon maçı öncesi kötü haber
FUTBOL
Lyon maçı öncesi kötü haber
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:11:11

  • 1 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
    1 | 27

    Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, Arjantinli eski yıldız Sorin ve Brezilyalı Amoroso ile beraber sunduğu Resenha ESPN isimli televizyon programında Cristian Baroni ile Arjantinli golcü Lucas Pratto'yu konuk etti.

  • 2 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
    2 | 27

    Alex, Cristian'la birlikte F.Bahçe anılarını anlatırken, takımdan ayrılmasına neden olan Aykut Kocaman'la ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte büyük yankı uyandıracak o sözler:

  • 3 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
    3 | 27

    "Aykut bir gün kahvaltıda bana, 'Bundan sonra takımla idmanlara çıkmayacaksın' dedi. 

  • 4 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
    4 | 27

    Ben de ona 'Ben ne yaptım ki yedek takıma gidiyorum?' diye sordum.

  • 5 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması
    5 | 27

    O da bana 'Git bunu takım menajeriyle konuş' dedi. Menajer ise bana, 'Bunu Aykut'la konuş. Bu onun kararı' dedi. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300