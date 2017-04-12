UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Atletico Madrid - Leicester City'i konuk ediyor. Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Atletico Madrid, peri masalı gibi bir hikaye ile İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olan ve ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde büyük sürpriz yaparak çeyrek finale yükselen Leicester maçı merakla bekleniyor. Peki Atletico Madrid - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

ATLETİCO MADRİD - LEİCESTER CİTY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz ekibi Leicester City ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 15 puanla Bayern Münih'in önünde lider bitiren Atletico Madrid'de hedef, İngilizlerin sürpriz takımı Leicester'ı evine eli boş göndermek ve tur için avantaj sağlamak.

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olarak büyük sükse yapan Leicester ise, zorlu Madrid deplasmanından avantajlı bir skorla dönerek, İngiltere'deki maçta turu geçen taraf olmak istiyor.

Kritik Atletico Madrid, Leicester City maçı 12 Nisan Çarşamba saat 21.45'te başlayacak. Vicente Calderon'daki karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Jonas Eriksson düdük çalacak. Erikssson'un yardımcılıklarını Mathias Klasenius, Daniel Warnmark yapacak. Karşılaşma Tivibu 2 kanalından canlı yayınlanacak.

ATLETİCO MADRİD BU KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarılar elde eden ve kupanın favorileri arasına giren Atletico Madrid bu yıl kupayı müzesine götürmek istiyor.

Son 3 yılda 1 çeyrek final, 2 final maçı oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran İspanyol ekibi, 2 finalinde de kupaya uzanamadı. 2013 - 2014 yılında bir diğer Madrid ekibi Real Madrid ile karşılaşan Atletico Madrid, maçı uzatmalara götürmeyi başarsa da uzatmada yediği gollerle 4 - 1 mağlup oldu.

2014 - 2015 yılında çeyrek finalle yetinen Atletico, geçtiğimiz yıl bir kez daha finale yükselme başarısı gösterdi. Ancak Atletico Madrid 2013 - 2014 sezonundaki gibi yine Real Madrid ile eşleşti.

Karşılaşma 1 - 1'lik eşitlikle son bulsa da Atletico, penaltılarda kupayı bir kez daha Real Madrid'e kaptırdı.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nda yer alan Atletico Madrid'in rakipleri, Almanya'dan Bayern Münih, Rusya'da Rostov ve Hollanda'dan PSV Eindhoven oldu. Kuralar çekildiği andan itibaren Bayern Münih ile birlikte grubun favorisi gösterilen Atletico Madrid oynadığı 6 maçın 5'ini kazandıi yalnızca 1 kez yenildi. Madrid ekibi topladığı 15 puanla D Grubu'nu Bayern Münih'in 3 puan önünde lider bitirdi. İşte Atletico'nun D Grubu'nda aldığı sonuçlar...

D GRUBU

PSV Eindhoven 0 - 1 Atletico Madrid

Rostov 2 - 2 PSV Eindhoven

Rostov 0 - 1 Atletico Madrid

Atletico Madrid 2 - 1 Rostov

Atletico Madrid 2 - 0 PSV Eindhoven

Bayern München 1 - 0 Atletico Madrid

2.turda Almanya'dan Bayer Leverkusen ile eşleşen Atletico Madrid turu geçmeyi başardı.

Bayer Leverkusen 2 - 4 Atletico Madrid

Atletico Madrid 0-0 Bayer Leverkusen

İlk kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Leicester City' nin rakipleri Portekiz'den Porto, Danimarka'dan Kopenhag ve Belçika'dan Clup Brugge oldu. Porto ile liderlik mücadelesine girişen İngiliz ekibi, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak grubu Porto'nun önünde lider tamamlamayı başardı. İşte Leicester City'nin G Grubu'nda aldığı sonuçlar...

G GRUBU

Club Brugge 0 - 3 Leicester City

Leicester City 1 - 0 Porto

Leicester City 1 - 0 FC Copenhagen

FC Copenhagen 0 - 0 Leicester City

Leicester City 2 - 1 Club Brugge

Porto 5 - 0 Leicester City

2. turda İspanya'dan Sevilla ile eşleşen Leicester City turu geçmeyi bildi.

Sevilla 2-1 Leicester City

Leicester City 2-0 Sevilla

LEİCESTER GEÇEN YILI ARIYOR

Dünyanın en zor ligi olarak bilinen İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon olan ve dünyada büyük yankı uyandıran Leicester City, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirse de ligde geçtiğimiz yılın gölgesinde kaldı. Premier Lig'de 10 galibiyet, 6 beraberlik alan Leicester, 15 kez de mağlup oldu. 36 puan toplayan Leicester City, 11. sırada yer alıyor.

ATLETİCO ŞAMPİYONLUKTAN UZAK KALDI

İspanya La Liga'da Real Madrid ve Barcelona ile şampiyonluk yarışına koyulan Atletico Madrid, lider Real Madrid'in 10 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Sevilla'nın 1 puan önünde bulunan Atletico 3'üncülüğü kaybetmek istemiyor. Madrid ekibi ligde oynadığı 31 maçta 18 galibiyet alırken, 8 kez berabere kaldı ve 5 kez mağlup oldu. Atletico bu performansı ile 62 puan topladı.

LEİCESTER TARAFTARI MADRİD'İ KARIŞTIRDI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Atletico Madrid-Leicester City maçı öncesinde Madrid'e gelen İngiliz taraftarlar olay çıkardı.

Madrid'in Mayor meydanında dün akşam toplanan 70 kadar Leicester City taraftarı, çevreye zarar vermeye başlayınca İspanyol polisi müdahale etti. Kendilerini uyaran İspanyol polisine şişe atarak karşılık veren İngiliz taraftarının çıkardığı olaylarda 3'ü polis 2'si taraftar 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İspanyol polisi, 8 İngiliz taraftarın gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan, bu akşam oynanacak karşılaşma için Madrid'e yaklaşık 3 bin Leicester City taraftarının geldiği belirtildi. Özellikle dün oynanması gereken Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi meydana gelen patlamaların ardından Atletico Madrid-Leicester City karşılaşması için öngörülen güvenlik önlemlerinin daha da artırıldığı kaydedildi.

MUHTEMEL KADROLAR

ATLETİCO MADRİD'İN 11'İ

OBLAK, JUAN FRAN, GODİN, SAVİC, LUİS, CARASCCO, NİGUEZ, GABİ, KOKE, GRİEZMANN, TORRES

SAKATLAR: TİAGO, AUGUSTO FERNANDEZ, MOYA, VRSALJKO (Gameiro'nun durumu belirsiz)

LEİCESTER CİTY'NİN 11'İ

SCHMEİCHEL, SİMPSON, BENALOUANE, HUTH, FUCHS, MAHREZ, NDİDİ, DRİNK WATER, ALBRİGHTON, OKAZAKİ, VARDY

SAKATLAR: WES MORGAN, MOLLA WAGUE, MENDY