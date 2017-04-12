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Bayern Münih - Real Madrid
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Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Avrupa'da kulüp düzeyinde en büyük organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Real Madrid karşılaşıyor. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:33:37 Güncelleme: 19:12:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih, evinde İspanyol devi Real Madrid'i çeyrek final ilk karşılaşmasında ağırlıyor. İki tarafın sahadan avantajla ayrılmak istediği zorlu maç öncesi taraftarlar da oldukça heyecanlı. Peki Bayern Münih - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

BAYERN MÜNİH - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek. Bu akşam Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak olan mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım da çeyrek final ilk karşılaşmasında avantaj arıyor. Real Madrid ve Bayern Münih, şimdiye kadar Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 10 kere karşılaştı ve iki taraf da beş kez turu geçti.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

● Bayern Münih, oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

● Real Madrid, oynadığı son 5 maçta 12 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

● Bayern Münih, evinde oynadığı son karşılaşmada Dortmund'u 4-1 mağlup etti.

● Real Madrid, deplasmanda oynadığı son karşılaşmada Leganes'i 4-2 mağlup etti.

MUHTEMEL KADROLAR

Bayern Münih

Manuel Neuer, David Alaba, Javi Martinez, Jerome Boateng, Philipp Lahm, Arjen Robben, Arturo Vidal, Franck Ribery, Thiago Alcantara, Xabi Alonso, Thomas Müller

Real Madrid

Keylor Navas, Dani Carvajal, Marcelo, Nacho Fernandez, Sergio Ramos, Carlos Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema

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