GALATASARAY HABERLERİ
13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
"Tarih yazdık"
FUTBOL
"Tarih yazdık"
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
FUTBOL
Cristiano Ronaldo, Münih'te tarihe geçti!
Devler Ligi'nde gol yağmuru!
FUTBOL
Devler Ligi'nde gol yağmuru!
Türk futbolunu sallayacak açıklama: "Ezeli rakiple görüştü..."
FUTBOL
Türk futbolunu sallayacak açıklama: "Ezeli rakiple görüştü..."
Dünya onu konuşuyor!
FUTBOL
Dünya onu konuşuyor!
"Aykut geri dönecekmiş" dedi ve bombaladı!
FUTBOL
"Aykut geri dönecekmiş" dedi ve bombaladı!
Galatasaray'da isyan çıktı!
FUTBOL
Galatasaray'da isyan çıktı!
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
FUTBOL
"Benim tek umudum Fenerbahçe"
Beşiktaşlı futbolcular ortalığı salladı!
FUTBOL
Beşiktaşlı futbolcular ortalığı salladı!
"Hele ki Galatasaray camiasına..."
FUTBOL
"Hele ki Galatasaray camiasına..."
Mbappe Dortmund'u yıktı!
FUTBOL
Mbappe Dortmund'u yıktı!
"Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz"
FUTBOL
"Beşiktaş tarihine geçmek istiyoruz"
Genesio: Şenol Güneş'in yorumu...
FUTBOL
Genesio: Şenol Güneş'in yorumu...
Ne yaptın Skrtel!
FUTBOL
Ne yaptın Skrtel!
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş

13 Nisan 2017 Perşembe, 01:35:04

  • 1 Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş
    1 | 11

    HABERTÜRK SPOR / ERHAN TELLİ

    Geçen yılın son bölümünde G.Saray’ın başına gelip, kazandırdığı Türkiye Kupası ve Süper Kupa sayesinde yeni sezonda yıllık 900 bin Euro’dan anlaşılarak ‘yola devam’ kararı alınan teknik direktör Jan Olde Riekerink’e şimdiye kadar hiç ödeme yapılmadığı ortaya çıktı.

  • 2 Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş
    2 | 11

    Sarı- Kırmızılılar’la 2 ay önce yollarını ayırmasına rağmen hala parasını alamayan Hollandalı teknik adamın, bu nedenle henüz İstanbul’dan ayrılmadığı bildirildi.

  • 3 Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş
    3 | 11

    Cimbom’un başına geçtikten sonra Ataköy’de lüks bir daireye yerleşen ‘Riekerink Bey’in evinin kirasını bile ödeyemediği ifade edildi.

  • 4 Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş
    4 | 11

    Riekerink’in para sıkıntısını çözen isim ise vatandaşı Wesley Sneijder oldu.

  • 5 Riekerink'in ev kirasını Sneijder ödemiş
    5 | 11

    Evin kirasını ödeyen Sneijder’ın, hocasını içinde bulunduğu zor durumdan kurtardığı kaydedildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300