Yolanthe Cabau'dan ayrılık açıklaması

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Wesley Sneijder’ın eşi Yolanthe Cabau, Hollanda basınına verdiği röportajda Sneijder’ın Galatasaray’dan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.
İstanbul’daki terör saldırılarını işaret eden ‘Yenge’, “Bu saldırılar dışarı daha az çıkmamıza neden oluyor. Riskli bir yerde olmak istemiyoruz. Ailecek parklara gidebiliyoruz ama her zaman diken üstündeyiz. Bu yüzden de İstanbul’daki günlerimiz sayılı” diye konuştu.
Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi gerilim hakkında da konuşan Yolanthe, “Kendi ülkem ile yaşadığım ülke arasında böyle bir kriz tabii ki istemeyiz. Neyse ki İstanbul’daki insanlar bundan etkilenmedi. Bize karşı hala çok iyiler” dedi.
Eşinin transfer dedikodularına da yanıt veren ‘Yenge’, “Wesley’yi 9 yıldır tanıyorum. Başka bir takıma transfer olduğunda hep son dakika söyler” ifadelerini kullandı.
Yolanthe Cabau’nun ayrılık gerekçesi olarak İstanbul’da aylar önce yaşanan saldırıları göstermesi, Sneijder’ın daha önce yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.