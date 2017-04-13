Yolanthe Cabau'dan ayrılık açıklaması

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İstanbul’daki terör saldırılarını işaret eden ‘Yenge’, “Bu saldırılar dışarı daha az çıkmamıza neden oluyor. Riskli bir yerde olmak istemiyoruz. Ailecek parklara gidebiliyoruz ama her zaman diken üstündeyiz. Bu yüzden de İstanbul’daki günlerimiz sayılı” diye konuştu.