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Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk mücadelesinde Fransa'nın Lyon ekibine konuk oluyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:46:27 Güncelleme: 19:36:15

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, çeyrek final ilk mücadelesinde Fransa'nın güçlü ekibi Lyon'a konuk oluyor. Peki Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte Lyon - Beşiktaş maçına dair tüm detaylar...

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

Lyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Türkiye saati ile bu akşam 22:05'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve Tivibu Spor 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İki takım da çeyrek final ilk karşılaşmasında avantajlı bir skor almak istiyor. Lyon, evinde Beşiktaş'ı farklı yenerek deplasmanda rahat etmek istiyor. Beşiktaş ise Lyon'a karşı farklı kazanarak işi Fransa'da bitirmenin peşinde.

Karşılaşmanın rövanşı 20 Nisan 2017 Perşembe günü Vodafone Arena'da oynanacak.

İKİ TAKIM VE MAÇ HAKKINDA İSTATİSTİKLER

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Lyon, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Beşiktaş, oynadığı son 5 maçta 10 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.

● Lyon, evinde onadığı son Avrupa Ligi karşılaşmasında Roma'yı 4-2 mağlup etti.

● Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son Avrupa Ligi karşılaşmasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

● Lyon ve Beşiktaş tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.

● Lyon Türk takımlarıyla Avrupa organizasyonlarında oynadığı 10 maçın 5'ini kazandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Lyon

Anthony Lopes, Christophe Jallet, Emanuel Mammana, Rafael da Silva, Corentin Tolisso, Lucas Tousart, Mathieu Valbuena, Mouchtar Diakhaby, Nabli Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette

Beşiktaş

Fabri, Adriano, Dusko Tosic, Gökhan Gönül, Marcelo, Matej Mitrovic, Anderson Talisca, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babal, Cenk Tosun

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