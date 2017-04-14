FUTBOL
"Fabri'ye attığı her çalım için..."
14 Nisan 2017 Cuma, 01:01:26 | Güncelleme: 01:35:48
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Lyon-Beşiktaş maçında skor 1-1'ken inanılmaz bir hata yaparak Siyah-Beyazlılar'ın yenilmesinde başrol oynayan kaleci Fabri sosyal medyayı salladı.
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İşte Fabri için yazılanlar...
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- Fabri'ye altı pas civarında attığı, atmaya çalıştığı her çalım için para cezası kesilsin. Cordoba'dan da beter...
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- Fabri seni sildim oğlum, seni Beşiktaş tarihinden de silmek istiyorum.
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- Kurtardıklarına sayarız canın sağ olsun Fabri. Biz bu takımı İstanbul'da rahat eleriz, haydi yatın beyler.
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- Ya Fabri cansın, gel Galatasaray maçında yap Fener maçında yap ama burada yapma abi burada yapma!
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- Fabri'nin içine Tolga kaçtı resmen. Aynı sahada antrenman bile yapmamaları lazım bence.
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- Sevgilim beni aldatmış gibi hissediyorum, üzülüyorum Fabri :(
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- Yarın babamı aramayı düşünmüyorum Fabri'nin sinirini benden çıkarabilir...
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- Fabri durdu durdu bu maçta patladı ya aklım almıyor ya.
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- Fabri seni neden neden diyerek tokatlamak istiyorum.
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- Fabri'nin yiyeceği birçok golü tartışırım ama bunu tartışmam. Bu başka bir şey, basiret bağlanması resmen...
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- Sen en güzel duyguların katilisin Fabri.
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- Şenol Hoca defalarca uyardı sezon başından beri. Fabri ısrarla çalım atıyor, inanılır gibi değil! Takımı geri çekmekte iyi olmadı bence.
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- Bir Fenerli olarak Beşiktaşımızı kutluyor, tüm emekleri yok eden, saçmalayan Fabri'yi kınıyorum.
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- "Fabri'nin o hatası olmasa final oynardık" dememek için rövanşta; Saldır Beşiktaşım ooooolllleeeey
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- Eğer o lanet hatayı yapmasaydın Fabri, Fransızlar sevinemezdi ama olsun bir daha tekrarlama yeter!
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- Canın sağolsun Fabri burada olmak onur ve gururdur neticede futbol bir oyun.
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- Fabri çok sevilen manita gibi bir şey de diyemiyorsun.
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- Canımız sağ olsun, Fabri seviyoruz seni!
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- Ah be Fabri üzdün be Galatasaraylı olarak bu kadar heyecanlanmamıştım. İnşallah İstanbul'da gülen taraf olacağız.
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- Fabri'nin yaptığını bize Avrupa yapamadı, tebrikler Fabri, Beşiktaş...
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- Vah be iki gözüm Fabri niye böyle bir şey yaptın.
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