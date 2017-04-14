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"Fabri'ye attığı her çalım için..."

14 Nisan 2017 Cuma, 01:01:26

  • 1 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
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    Lyon-Beşiktaş maçında skor 1-1'ken inanılmaz bir hata yaparak Siyah-Beyazlılar'ın yenilmesinde başrol oynayan kaleci Fabri sosyal medyayı salladı. 

  • 2 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
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  • 3 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
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    - Fabri'ye altı pas civarında attığı, atmaya çalıştığı her çalım için para cezası kesilsin. Cordoba'dan da beter...

  • 4 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
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    - Fabri seni sildim oğlum, seni Beşiktaş tarihinden de silmek istiyorum.

  • 5 "Fabri'ye attığı her çalım için..."
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    - Kurtardıklarına sayarız canın sağ olsun Fabri. Biz bu takımı İstanbul'da rahat eleriz, haydi yatın beyler.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 1 dakika önce
    tolga yapsaydı.....yabancı olunca işler farklı
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