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Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırlıyor. Peki Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

14 Nisan 2017 Cuma, 10:41:19 Güncelleme: 10:50:28

Bundesliga'da 29. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, karşı karşıya gelecek. Ligde en yakın rakibi Leipzig'in 10 puan önünde lider bulunan Bayern Münih, deplasmandan galip dönerek şampiyonluk yolunda rakibinin umutlarını tüketmenin planlarını yapıyor. Leverkusen'de de hedef lideri devirmek. Peki zorlu Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

BAYER LEVERKUSEN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Bundesliga'da bu yıl aradığını bulamayan Bayer Leverkusen, açık ara lider olan Bayern Münih'i konuk ediyor.

Ligde 28 haftada yalnızca 35 puan toplayabilen Bayer Leverkusen 12.sırada  yer alıyor. Ligde 10 galibiyet, 5 beraberlik alan Leverkusen, 13 kez sahadan eli boş ayrıldı.

Kalan 6 haftada maksimum puanı toplayarak ligi ilk 10 içinde bitirmek isteyen Leverkusen, lider Bayern Münih'i evine eli boş göndermek istiyor.

Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i ağırlayan Bayern Münih 2-1 kaybetse de tur için umutlarını yitirmedi. Münih'in aklı Şampiyonlar Ligi'nde olsa da Leverkusen'i mağlup ederek, Madrid deplasmanına moralli gitmek istiyor. Bayern Münih'in haftaiçi karşılaşacağı Real Madrid maçı öncesi kadroda revizyona gitmesi de muhtemel.  Zorlu Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı 15 Nisan Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Bay Arena'da oynanacak karşılaşma Eurosport kanalından canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN SON 10 MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Bayern Münih 5, Bayer Leverkusen 2 kez kazandı. 3 maç ise berabere sonuçlandı.

Bayern München 1 - 2 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 1 - 2 Bayern München

Bayer Leverkusen 1 - 1 Bayern München

Bayern München 2 - 1 Bayer Leverkusen

Bayern München 1 - 0 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 0 - 0 Bayern München

Bayer Leverkusen 2 - 0 Bayern München

Bayern München 3 - 0 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 0 - 0 Bayern München

Bayern München 2 - 1 Bayer Leverkusen

BAYERN'İN DEPLASMANDA SON GALİBİYETİ 3 YIL ÖNCE

Bayer Leverkusen sahasında 3 yıldır Bayern Münih'e yenilmiyor. Bayern Münih Bay Arena'daki son galibiyetini 2012 -2013 sezonunda2-1'lik skorla elde etti. Sonrasında oynanan maçların 2'si berabere biterken, 1'ini de Bayer Leverkusen kazandı.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

BAYER LEVERKUSEN

Bayer Leverkusen son 5 maçta sahadan yalnızca 1 kez 3 puan alarak ayrıldı. 2 maçta puanları bölüşen Leverkusen, 2 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı

Leverkusen 1 - 1 W.Bremen

Hoffenheim 1 - 0 Leverkusen

Leverkusen 3 - 3 Wolfsburg

Darmstadt 0 - 2 Leverkusen

RB Leipzig 1 - 0 Leverkusen

BAYERN MÜNİH

Bayern Münih ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alırken, 1 maçta ise mağlup oldu.

Bayern München 3 - 0 E.Frankfurt

M gladbach 0 - 1 Bayern München

Bayern München 6 - 0 Augsburg

Hoffenheim 1 - 0 Bayern München

Bayern München 4 - 1 Dortmund

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