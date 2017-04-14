AVRUPA LİGİ HABERLERİ
14 NİSAN 2017
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Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
FUTBOL
Fransa'dan Beşiktaş için olay sözler
Capsler patladı!
FUTBOL
Capsler patladı!
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
FUTBOL
"Hakem Beşiktaş'ı yaktı"
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
FUTBOL
Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür yedirme şimdi"
FUTBOL
Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap: "Bana küfür yedirme şimdi"
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
FUTBOL
"Kiev’de hakem skandalı, Lyon’da defans ve Fabri faciası..."
"CAS, F.Bahçe'nin başvurusunu reddetti"
FUTBOL
"CAS, F.Bahçe'nin başvurusunu reddetti"
"Takımda zafer havası var"
FUTBOL
"Takımda zafer havası var"
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
FUTBOL
Trabzon'a Brezilyalı stoper!
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırlıyor
FUTBOL
Bayer Leverkusen, Bayern Münih'i ağırlıyor
"Daha son sözü söylemedik"
FUTBOL
"Daha son sözü söylemedik"
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
FUTBOL
Leicester taraftarlarına hapis cezası!
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
FUTBOL
Ronaldo'dan 100 gol yorumu!..
"Ligde kalmaya çok yakınız"
FUTBOL
"Ligde kalmaya çok yakınız"
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Lyon-Beşiktaş maçı capsleri

14 Nisan 2017 Cuma, 11:44:48

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