Lyon'a ağır ceza yolda!

14 Nisan 2017 Cuma, 13:01:49 | Güncelleme: 13:25:29
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.
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Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.
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Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.
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Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
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AĞIR CEZA KAPIDA
Karşılaşma öncesinde Olympique Lyon taraftarlarının sahaya girmesi sonucu yaşanan olaylar nedeniyle Fransız kulübüne ağır ceza gelmesi bekleniyor.
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Mücadelenin başlamasına 10 dakika kala sahaya giren Lyon taraftarının oyun alanına zarar vermeye çalıştığı görülürken, karşılaşma 45 dakika gecikmeli olarak başlatıldı.
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Maçın 84. dakikasında Olympique Lyon'un attığı 2. golden sonra ev sahibi ekibin kale arkasındaki Fransız taraftarların saha içine girdiği görüldü.
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Yaşanan olaylar sonrasında Olympique Lyon'un ağır para cezası almasının yanı sıra saha kapatma cezası da alabileceği öğrenildi.
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Öte yandan, Beşiktaş'ın da taraftarların attığı torpiller ve yakılan meşalelerden dolayı para cezası alabileceği belirtildi.