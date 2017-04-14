AVRUPA LİGİ HABERLERİ
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Lyon'a ağır ceza yolda!

14 Nisan 2017 Cuma, 13:01:49

  • 1 Lyon'a ağır ceza yolda!
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    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile deplasmanda yaptığı karşılaşma öncesinde, esnasında ve sonrasında çıkan olaylarda, iki takımdan toplam 7 taraftarın yaralandığı duyuruldu.

  • 2 Lyon'a ağır ceza yolda!
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    Lyon Valiliği'den yapılan açıklamada, yaşanan olaylarda 7 taraftarın yanı sıra, 3 polis ve 2 jandarmanın da hafif yaralandığı bildirildi.

  • 3 Lyon'a ağır ceza yolda!
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    Olayların ardından her iki takımdan toplam 12 taraftarın ise gözaltına alındığı kaydedildi.

     

  • 4 Lyon'a ağır ceza yolda!
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    Lyon Stadı'nda dün oynanan maçta Fransız ekibi, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.

     

  • 5 Lyon'a ağır ceza yolda!
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    AĞIR CEZA KAPIDA

    Karşılaşma öncesinde Olympique Lyon taraftarlarının sahaya girmesi sonucu yaşanan olaylar nedeniyle Fransız kulübüne ağır ceza gelmesi bekleniyor.

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