Galatasaray'da deprem gibi karar!

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Ancak Tudor ile yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı yıldız, yıllık ücreti olan 4.5 milyon Euro'yu getirdiği takdirde hemen gönderilecek. Takımın maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Sneijder için iyi bir teklif gelmesini bekliyor.