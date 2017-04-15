Galatasaray'da deprem gibi karar!

GALATASARAY HABERLERİ
15 NİSAN 2017
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Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?

15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:59:52

  • 1 Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
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    Yönetimin takımı gençleştirip maaş bütçesini 55 milyon Euro’ya çekmeyi hedeflediği sarı-kırmızılı takımda 8 oyuncu ile yollar ayrılacak. 5 bölgeye de yeni transfer gündemde.

  • 2 Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
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    Şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi şansını da mucizelere bırakan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. 

  • 3 Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
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    Yeni sezonda sportif direktörlüğe terfi edecek Cenk Ergün yurt dışına çıktı. 

  • 4 Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
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    Ergün'ün Senegal'de 17 yaşındaki yıldız adayı Gueye için görüşmelerde bulunduğu gelen haberler arasında.

  • 5 Galatasaray'da kimler gidecek, kimler kalacak?
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    Teknik direktör İgor Tudor'un raporu doğrultusunda sağ bek, sol bek, stoper, ön libero ve forvet takviyeleri yapmaya hazırlanan Galatasaray'ı kapsamlı bir operasyon bekliyor. 

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