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Çaykur Rizespor: 6 - Artvin Hopaspor: 1

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Artvin Hopaspor'u 6-1 yendi

15 Nisan 2017 Cumartesi, 16:22:12 Güncelleme: 16:23:38

Yeşil-mavili ekip, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Nosa Igiebor, Petrucci, Süleyman Koç, Oğulcan Çağlayan ve Edomwonyi 11'iyle başladı. Konuk Artvin Hopaspor ise Serkan Şen, Ekrem Dil, Serkan Bolat, Fatih Gökdemir, Semih Vatanseven, Yunus Akman, Yılmaz Dora, Ufuk Ayaydın, Selçuk Adaş, Doğukan Bayraktutan ve Gökhan Demir 11'iyle mücadele etti.

Ev sahibi ekip, 11. dakikada Saadane'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor'da 12. dakikada Süleyman Koç, 18. dakikada ise Nosa Igiebor sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, bu oyuncuların yerine Matic Fink ve Recep Niyaz oyuna dahil oldu.

Her iki oyuncunun adalesinde esneme olduğu ve durumlarının çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Konuk ekip, 24. dakikada Ufuk Ayaydın'ın golüyle 1-1'lik eşitliği yakalasa da 33. dakikada Edomwonyi'nin attığı golle ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Yeşil-mavililer, ikinci yarıya da hızlı başladı ve Petrucci'nin 53. dakikada attığı golle skoru 3-1'e taşıdı. İkinci yarıda oyuna giren Janster'in 78 ve 84. dakikalarda attığı gollerle skoru 5-1'e getiren Çaykur Rizespor, 87. dakikada Özgür Çek'in ayağından bulduğu golle farkı 5'e çıkardı ve karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor yönetimi, özel güvenlik maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

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