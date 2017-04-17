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İzmir Cup şampiyonu Bursasporlular'a altın ödülü!

12 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen uluslararası İzmir Cup'ta şampiyon olan Bursasporlu oyuncular, altınla ödüllendirildi

17 Nisan 2017 Pazartesi, 20:01:37 Güncelleme: 20:05:18

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yöneticiler, teknik direktör Mutlu Topçu, teknik heyet ve futbolcular şampiyon minik futbolcuları Özlüce Tesisleri'nde ağırladı.

Bursaspo Futbol Okulu sporcuları önce kendi isimlerinin verileceği fidanları Özlüce Tesisleri'ne dikti. Daha sonra Bursaspor A Takımı sporcularının alkışları arasında antrenman sahasına gelen sporculara başkan Ali Ay, altın hediye etti.

Ay, burada yaptığı konuşmada, sporcuları tebrik etti.

Bursaspor Futbol Okulu'nun başarısıyla gurur duyduklarını aktaran Ay, "Uluslararası İzmir Cup'ta şampiyon olmakla bizleri Türkiye'nin gündemine soktunuz. Bursaspor'un altyapısının ne olduğunu herkese gösterdiniz. Bundan sonra inşallah önünüzde çok uzun yıllar var. Hocalarınızı dinlerseniz, çalışırsanız kim iyi olursa buraya gelecek ve burada oynayacak. Bizler de bastonla gelir sizleri izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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