Şenol Güneş'ten net uyarı: Sıfır risk

Futbolcularına ilk maçın kasetini izlettiren Güneş, “Bu tip laubali hareketlerden çok rahatsızım. Fabri dahil herkes, 1. bölgede ve kale önünde asla ve asla risk almayacak. Topu uzaklaştırın, nereye giderse gitsin. Yenecek bir gol işimizi daha da zorlaştırır. Bu nedenle sıfır risk istiyorum” dedi

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon karşısında dramatik bir sonuç alan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularına belki de bugüne kadar yapmadığı en sert uyarıyı yaptı... Geçtiğimiz günlerde oyuncuları ile toplantı yapan tecrübeli teknik adam, hem ilk maçın kasetini izlettirdi hem de pozisyon pozisyon yapılan hataları masaya yatırdı.

Komik goller yediklerinin altını çizen Güneş, “Ben bu tip laubali hareketlerden çok rahatsızım. Gol yenir, hata da olur, sonuç olarak futbol oynuyoruz. Ama böylesine yüksek seviyelerde bunları yapmaya kimsenin hakkı yok. Sizi her defasında uyardım ama beni dinlemediniz” şeklinde konuştu.

‘TURU BELKİ ORADA GEÇECEKTİK’

“Turu belki de orada geçecektik” diyerek sözlerine devam eden ve rövanşta asla risk istemediğini belirten Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:



“Sonuç olarak o maç bitti. Belki turu orada geçecektik ama olmadı. Şimdi önümüzde çok ama çok kritik bir maç daha var. Perşembe günü taraftarın da desteğini arkamıza alacağız. Fabri dahil herkes, 1. bölgede ve kale önünde asla ve asla risk almayacak. Topu uzaklaştırın nereye giderse gitsin. Yenecek bir gol işimizi daha da zorlaştırır. Bu nedenle sıfır risk istiyorum.”

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