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Hikmet Karaman: "Başakşehir maçını kazanmak, bütünlükle sağlanabilir"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Hafta sonu bütünlüğü sağlayıp takıma yansıtarak üç puanı aldığımız takdirde kümede kalma yolunu açacağız" dedi

18 Nisan 2017 Salı, 17:33:10 Güncelleme: 17:35:33

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 22 Nisan Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Hafta sonu bütünlüğü sağlayıp takıma yansıtarak üç puanı aldığımız takdirde kümede kalma yolunu açacağız." dedi.

Karaman, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir ekip olduğunu, karşılaşmanın ligde kırılma maçı niteliği taşıdığını belirtti.

Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu kovaladığını ve en azından lig ikinciliğini garanti altına almaya çalıştığını ifade eden Karaman, şöyle devam etti:

"Bizim için ise Adanaspor galibiyeti moral motivasyon açısından çok iyi oldu. Başakşehir maçını iyi oynayıp kazanmak, bütünlükle sağlanabilir. Futbolcu, teknik heyet, medya ve şehir bütünlüğünü sağlamalıyız. Hepimiz insanız ve hatalarımız oluyor ama bütünlük önemli. Hafta sonu bütünlüğü sağlayıp takıma yansıtarak üç puanı aldığımız takdirde kümede kalma yolunu açacağız. Kolay değil, çok zor. Bunu başaracak enerjinin oluşması lazım."

Takımda çok sayıda futbolcunun sakat olduğunu aktaran Karaman, "Ümit Kurt'un Galatasaray maçında bağı kopmuş ve geri dönüşü olmadı. Süleyman Koç'un Adanaspor maçında aldığı darbe var. Fink aramıza yeni döndü ve henüz hazır değil. Leonard Kweuke de sakat ve artık konuşmaya gerek yok. Birçok maça 2-3 eksikle çıktık. Hafta sonu da mevcut kadro ile mücadele edeceğiz. Hafta boyunca oyuncularımızın durumunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HAZIRLIKLARI 
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından istasyon, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Oboabona, Ümit Kurt ve Süleyman Koç antrenmanda yer almazken Kweuke ve Nosa Igiebor koşunun ardından takımdan ayrı çalıştı.

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