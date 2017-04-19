FUTBOL
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
18 Nisan 2017 Salı, 23:11:10 | Güncelleme: 19 Nisan 2017 Çarşamba, 00:47:57
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24
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ikisi bu gece oynandı ve yarı finale çıkan ekipler belli oldu.
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İlk maçta Real Madrid deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti.
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24
İspanyol ekibi sahaya Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.
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4
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24
Bayern ise Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski'li kadrosuyla tur aradı.
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24
Maça konuk ekip iyi başladı. 9. dakikada Ribery'nin getirdiği topta Lewandowski vurdu top kale önündeki Marcelo'dan döndü. Ardından Robben'in şutu auta gitti.
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6
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24
24'te ise Carvajal'in sağdan ortasında Ronaldo çok iyi yükseldi ancak topu ıskalayınca meşin yuvarlak taca gitti.
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24
Bu pozisyonun hemen ardından bu kez kaleyi düşünen Carvajal'in çok sert şutunda Neuer gole izin vermedi ancak hakem autu işaret etti.
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8
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34. dakikada Kroos çok sert vurdu ancak top üstten dışarıya gitti.
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24
36'da Ronaldo bomboş durumdaki Benzema'ya pas atmayıp kaleye vurdu. Neuer kurtardı ve Real mutlak bir golden oldu.
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24
51. dakikada Arjen Robben vurdu, kaleciyi geçen pozisyonda Marcelo topu kafayla çizgiden çıkardı.
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24
52'de Casemiro'nun müdahalesiyle Robben yerde kaldı ve Bayern penaltı kazandı. Lewandowski golü attı: 0-1
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24
Golden hemen sonra Robben'in ara pasında Vidal bekletmeden vurdu ancak top üstten auta gitti.
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76'da Casemiro'nun ortasında Ronaldo kafayı vurdu ve durum 1-1 oldu.
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Bir dakika sonra ise Sergio Ramos topu kendi ağlarına gönderdi: 1-2. Başka gol olmayınca mücadele uzatmaya gitti.
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105. dakikada savunmanın arkasına atılan topu göğsüyle kontrol edip vuran Ronaldo, ofsayt iddiaları arasında durumu 2-2'ye getirdi.
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Ronaldo'nun attığı golün öncesinde net şekilde ofsaytta olduğu gözüktü ancak Macar hakem Viktor Kassai ve yardımcıları bunu atlayarak bir skandala imza attı.
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4 dakika sonra bu kez Marcelo 3 kişiyi geçti ve Neuer ile karşı karşıya kalıp Ronaldo'ya golü attırdı. Portekizli hat-trick yaparak durumu 3-2'ye getirdi.
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112'de Asensio, Hummels'i geçip köşeyi gördü ve skor 4-2 oldu. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
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LEICESTER CITY - ATLETICO MADRID
Diğer maçta ise Leicester City ilk maçta 1-0 yenildiği Atletico Madrid'i sahasında ağırladı.
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Leicester City sahaya Schmeichel, Simpson, Morgan, Benalouane, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Okazaki, Albrighton, Vardy 11'i ile çıktı.
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Atletico ise Oblak, Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís, Saul Niguez, Gabi, Gimenez, Koke, Carrasco, Griezmann'lı kadrosuyla yarı final mücadelesi verdi.
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26'da Filipe Luis'in soldan ortasında kafayı vuran Saul Niguez attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
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61. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son vuruşu yapan Vardy durumu 1-1'e getirdi.
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İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico adını yarı finale yazdıran taraf oldu.