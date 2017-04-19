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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI

18 Nisan 2017 Salı, 23:11:10

  • 1 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    1 | 24

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçlarının ikisi bu gece oynandı ve yarı finale çıkan ekipler belli oldu.

  • 2 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    2 | 24

    İlk maçta Real Madrid deplasmanda Ronaldo'nun golleriyle 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti. 

  • 3 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    3 | 24

    İspanyol ekibi sahaya Navas, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema 11'i ile çıktı.

  • 4 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    4 | 24

    Bayern ise Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Thiago, Robben, Ribery, Lewandowski'li kadrosuyla tur aradı.

  • 5 Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları | MAÇ SONUÇLARI
    5 | 24

    Maça konuk ekip iyi başladı. 9. dakikada Ribery'nin getirdiği topta Lewandowski vurdu top kale önündeki Marcelo'dan döndü. Ardından Robben'in şutu auta gitti.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 30 dakika önce
    ronaldonun uzatmalarda attığı gol bariz ofsayt ama olsun almanlar hakediyor
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