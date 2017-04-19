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Ersun Yanal'dan Samuel Eto'o uyarıları!

Beşiktaş’tan yenen 4 gol nedeniyle kızgın olan Ersun Yanal, Uğur Demirok ve Durica’ya "Samuel Eto’o marke edilmesi zor bir forvet. Bu kez hata istemiyorum” dedi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 01:14:22 Güncelleme: 09:36:43

Süper Lig’in ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor’un hızını Beşiktaş kesmişti... İki takım arasında geçen hafta oynanan tarihi maç 4-3 Kartal’ın üstünlüğü ile sona ererken, Bordo-Mavili defans hattının yaptığı hatalar dikkat çekmişti. 

Siyah-Beyazlı ekibe karşı kaybettiği 3 puanı Antalyaspor deplasmanında telafi etmeyi planlayan Bordo-Mavililer, bu mücadelenin hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken; teknik direktör Ersun Yanal, özellikle stoperlere uyarılarda bulunuyor.

‘PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜM YOK’
İdmanlarda Uğur Demirok ve Jan Durica ile özel olarak görüşen deneyimli hoca, Beşiktaş maçında yenilen ilk golde hata yapan Uğur ve Durica’ya nerede hata yaptıklarını ve neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatıyor. Antalya maçında aynı sorunların yaşanmamasını isteyen Yanal, asıl tehlikenin Samuel Eto’o olduğunu söylüyor.

Kamerunlu forvetin marke edilmesi çok zor bir isim olduğunu vurgulayan deneyimli hoca, bol bol savunma çalışması yaptırıyor. Antrenman bitimlerinde Demirok ve Durica’yı bir süre daha çalıştıran Yanal, “Bu kez hata istemiyorum. Antalyaspor sıralamada hemen arkamızda. Puan kaybına tahammülüm kesinlikle yok” diyerek uyarılarda bulunuyor.

HABERTÜRK SPOR / Haluk AYYILDIZ

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