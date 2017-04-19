Caner Erkin'den Şenol Güneş'e: "Beni oynat hocam"

Beşikaş’ta; yarın Lyon ile oynanacak olan Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçı için nefesle tutulurken, olumsuz gelişmeler keyifleri kaçırdı...

Quaresma’nın takımla çalışmalara başlamasına rağmen kritik mücadelede Marcelo’nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, önceki gün de idmanda takımın en formda isimlerinden Adriano’nun sakatlanması planları bozdu.

Takım kurgusunda değişiklikler yapmak zorunda kalan ve Adriano’nun son durumuyla ilgili gelecek son haberleri beklemeye geçen teknik direktör Şenol Güneş, sağlık heyetinden seferberlik istedi.



Bunun yanı sıra Güneş, oynaması zor gözüken Adriano’nun durumu ile ilgili kimsenin medyaya bilgi paylaşmaması talimatını verdi.

SAKATLIKTAN TAMAMEN KURTULDU

Gelişmeler bu şekilde can sıkarken sakatlığı tamamen geçen ve hırslı bir şekilde çalışmalarına devam eden Caner Erkin, teknik direktör Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Adriano’nun Lyon karşısında forma giyememesi halinde kendisinin oynamaya hazır olduğunu hocasına ileten Caner, “Şans verirseniz ben oynamaya hazırım ve motivasyonum üst seviyede. Böylesine önemli bir maçta takımıma katkı sağlamak isterim. Bu maç benim için büyük bir fırsat” diye konuştu.

HABERTÜRK SPOR / Kartal YİĞİT