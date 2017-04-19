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Kjaer sıkıntısı

Fenerbahçe'de Simon Kjaer'in Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için uğraşılıyor

19 Nisan 2017 Çarşamba, 09:52:37 Güncelleme: 09:55:45

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürerken teknik heyeti mutlu eden en önemli olay tam kadro çalışmaktı. Ancak teknik direktör Dick Advocaat ve kurmaylarının bu sevinci fazla uzun sürmedi. Sarı-Lacivertliler’in savunmadaki önemli ismi Simon Kjaer ağrılarının artması nedeniyle dün yapılan antrenmana katılmadı. Kulüp sağlık heyeti tarafından yoğun bir tedaviye alınan Danimarkalı yıldızın durumu bugün yapılacak antrenmanda netlik kazanacak ve tecrübeli oyuncu iyileşmesi halinde takıma katılacak.

SOL KANATTA BELİRSİZLİK
Teknik direktör Dick Advocaat her ne kadar kadronun çok büyük bir kısmını kafasında netleştirse de sol açıkta kimi oynatacağına henüz karar vermedi. Moussa Sow, Aatif Chahechouhe ve Volkan Şen arasında kararsız kalan Hollandalı, bu konuda tatlı bir telaşa kapılmış durumda.

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