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Brezilya'da Sport Recife, 30 yıl sonra şampiyon ilan edildi!

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi, Sport Recife'yi 1987'nin birinci futbol ligi şampiyonu ilan etti

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:28:25 Güncelleme: 11:32:21

Federasyon ve kulüpler tarafından 1987'de düzenlenen iki ayrı ligde şampiyonluk yaşayan Flamengo ve Sport Recife arasındaki karışıklığı gidermek için oylama yapan mahkeme, 30 yıllık tartışmaya son verdi. 

Mahkeme, 3'e 1 oyla Sport Recife'yi söz konusu sezonun şampiyonu olarak belirledi.

Brezilya'da 1987'de kulüpler tarafından organize edilen ligde Flamengo, federasyonun düzenlediği ligde ise Sport Recife şampiyonluğa ulaşmıştı. Federasyonun, karışıklığı gidermek için iki takımı final maçında karşılaştırma teklifi, Flamengo Kulübü tarafından reddedilmişti.

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