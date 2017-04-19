TRABZONSPOR HABERLERİ
19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
FUTBOL
G.Saray'da derbi öncesi flaş gelişme!
Bu formalara hayran kalacaksınız!
FUTBOL
Bu formalara hayran kalacaksınız!
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
FUTBOL
Bernabeu'da hakem skandalı! Ofsayttan 2 gol, 1 kırmızı...
Süper ikililer!
FUTBOL
Süper ikililer!
"Asensio bize kiralık gelecekti"
FUTBOL
"Asensio bize kiralık gelecekti"
"Beni oynat hocam"
FUTBOL
"Beni oynat hocam"
Kjaer sıkıntısı
FUTBOL
Kjaer sıkıntısı
"G.Saray'ın kadrosu fark etmez!"
FUTBOL
"G.Saray'ın kadrosu fark etmez!"
Eto'o uyarıları!
FUTBOL
Eto'o uyarıları!
Marcelo yoksa sıkıntı var
FUTBOL
Marcelo yoksa sıkıntı var
"Avrupa'yı istiyoruz"
FUTBOL
"Avrupa'yı istiyoruz"
Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
FUTBOL
Altınordu - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Arena'da Avrupa'ya vize yok!
FUTBOL
Arena'da Avrupa'ya vize yok!
Neuer'in ayağı kırıldı!
FUTBOL
Neuer'in ayağı kırıldı!
ÖNE ÇIKANLAR
Marco Asensio Real Madrid
FUTBOL

Nevzat Aydın: "Asensio, Trabzonspor'a kiralık gelecekti"

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Bayern Münih'e 4. golü atan Real Madrid´in genç yıldızı Marco Asensio'yu geçen yıl almak istediklerini açıkladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:43:18 Güncelleme: 11:47:11

Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan Asensio'nun golü sonrası, 'Ah Asensio ah' şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, 'Asensio ile Bero'yu aynı ekip mi belirledi?' sorusu üzerine, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi.

Bilindiği gibi Aydın, devre arasında transfer komitesindeki görevinden istifa etmişti.

STAT AÇIKLAMASI
Bu arada Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde yer alan yeni stadyumun uzun süreli tahsisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Bordo mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi´nde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam-sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ersun Yanal'dan Samuel Eto'o uyarıları!
FUTBOL

Eto'o uyarıları!
Tunceli'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
FUTBOL

Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları!..
Nisan ayında sporda heyecan fırtınası
FUTBOL

Spor karnavalı başlıyor!
Olcay Şahan: Avrupa biletini alacağız
FUTBOL

"Önce Avrupa sonra şampiyonluk"