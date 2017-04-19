Samsunspor - Manisaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

TFF 1.Lig'de 28.hafta karşılaşmasında Samsunspor ile Manisaspor karşı karşıya geliyor. Küme düşme hattını da yakından ilgilendiren karşılaşmada Samsunspor da, Manisaspor da mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Samsunspor - Manisaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

SAMSUNSPOR - MANİSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TFF 1.Lig'de Samsunspor evinde Manisaspor'u konuk edecek. Ligde zor günler geçiren Manisaspor ateş hattının 2 puan üzerinde bulunuyor. Olası bir mağlubiyette küme düşme tehlikesini daha da yakından hissedecek olan Akdeniz ekibinde hedef zorlu Karadeniz deplasmanından 3 puanla dönmek. Ancak Manisaspor en azından kaybetmemek için de mücadele verecek. Denizlispor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmanın sonucuna göre daha da önem kazanacak mücadelede Samsunspor, kümeden şimdilik uzakta olsa da çok da rahat bir konumda değil. Karadeniz ekibi de evindeki maçta 3 puan alarak üst sıralara tırmanmak ve küme hattından iyice uzaklaşmak istiyor.

Zorlu Samsunspor - Manisaspor karşılaşması 19 Nisan 2017 Çarşamba Günü saat 18.00'de başlayacak. Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Süleyman Abay düdük çalacak. Abay'ın yardımcılıklarını Cemal Bingül ve Gökhan Memişoğlu yapacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR CEPHESİ

ZEREN: HEDEFİMİZ KAZANMAK

TÜRKİYE 1'inci Ligi takımı Samsunspor'un sportif direktörü Coşkun Zeren, yarın Manisaspor'la zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti, "Hedefimiz taraftarımızın önünde kazanmak" dedi.



Coşkun Zeren, yarın kendi sahalarında oynayacakları Manisaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müsabakaya iyi hazırlandıklarını, sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirten Coşkun Zeren, şöyle devam etti:



"Takımımda moraller çok iyi. Performansımız da son derece üst düzeyde. 7 haftadır kaybetmiyoruz. Manisaspor'la zorlu bir maç oynayacağız. Futbolcularımız maçın zorluluğunun farkında. Hedefimiz bu maçı kazanmak. Biz sahaya tabi ki her zaman olduğu gibi 3 puan almak için çıkacağız. Kendi sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmada taraftarımızı maça bekliyoruz. Onlar bu camianın her şeyi. Tüm taraftarlarımızı bu müsabakaya davet ediyorum. İnşallah onların desteğiyle Samsunspor galibiyet serisini ve ligdeki çıkışını sürdürecek. Ben buna inanıyorum."

SAMSUNSPOR'DAN BAYERN MÜNİH ÇALIŞMASI

Manisaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, bugünkü antrenmanında Bayern Münih'in sık sık yaptığı gibi çöp kovasına top sokma çalışması gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, referandum dolayısıyla lige verilen arayı keyifli antrenmanlar yaparak geçiriyor. Karadeniz ekibi, Alman devi Bayern Münih'in özellikle kullandığı keyifli çalışma ile antrenman yaptı.

Çöp kovasına top sokma çalışması orta sahada 7'şerli gruplar halinde bulunan futbolcuların 50 metre uzaklıktaki plastik çöp kovasına topu yere düşürmeden paslaşarak gidilmesi ve sonra da kovanın içerisine gol atılmasıyla sonlanıyor.

Samsunsporlu futbolcular da küme halinde 50 metre boyunca topu yere düşürmeden kovanın yanına kadar gelerek gol atmaya çalıştılar. Zaman zaman topu düşüren ve topu kovaya sokamayan futbolcular kendi aralarında gülüştüler.

Teknik Direktör Osman Özköylü, top yere düştükten sonra atılan golleri saymayarak, futbolcuları başlangıç yerlerine geri gönderdi. Antrenman daha sonrası pas ve taktik çalışmayla devam etti.



OSMAN ÖZKÖYLÜ: HOŞ DEĞİL, İNSAN ÜZÜLÜYOR

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, son zamanlarda Hüseyin Kalpar'ın adının Samsunspor ile anılmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek,"Hoş değil, insan üzülüyor" yorumunda bulundu.

Samsunspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, son zamanlarda Samsun kamuoyunda yer alan Samsunspor'u Süper Lig'e çıkartan eski Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın adının Samsunspor ile anılmaya başlamasının hoş ve doğru olmadığını belirterek, kulüpteki son durumlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Matematiksel olarak ligde kalmayı garantilemeden ligin bitmeyeceğinin altını çizen Teknik Direktör Osman Özköylü, "Lig bitmeden veya küme düşme potasından matematiksel olarak düşme korkusunu atlatmadan bu lig bizim için bitmeyecek. 7 tane birbirinden özel maçımız var. Özellikle 4 gün arayla oynayacağımız Manisaspor ve Elazığspor karşılaşmaları bizim için anahtar olacak. Bundan sonraki süreçte nerede olacağımızla ilgili bir işaret olacak. Son haftalarda yakaladığımız formu, galibiyetleri, iyi futbolu bu maçlarda da devam ettirmek istiyoruz. Bu maçlar direkt rakiplerimizle oynayacağımız maçlar. Bu mücadelelerden kayıpsız bir şekilde çıktığımız zaman rahat bir nefes alabileceğimizi söyleyebiliriz. Genel olarak moralimiz iyi. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar'ın adının kulüple anılmasıyla ilgili konuşan Osman Özköylü, "Şu dönemde böyle şeylerin olması çok hoş ve doğru değil. Özellikle işin içindeki direkt muhattabı ben olduğum için insan çok mutlu olmuyor. Mutluluk verici şeyler değil. Biz işimize bakıyoruz. Yaptığımız işler ortada. Bu takım nereden nerelere geldi. Bu zaten görünüyor. O konuyla ilgili değerlendirmeyi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.



"10'DAN FAZLA FUTBOLCUMUZUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR"

Sezon sonu serbest kalacak futbolcular ile yeniden anlaşılması gerektiğini vurgulayan Özköylü, şunları söyledi:

"Sezon sonunda 10'dan fazla oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Kiralık olan 2 oyuncumuz var. N'Diaye, Ercan, Furkan, Murat, Mustafa, Fatih, Hasan ve birçok kişinin sözleşmesi sona eriyor. Bizim isteğimiz ve düşüncemiz bu kadronun korunması yönünde. Sözleşmesi biten oyuncuların sözleşmelerinin yenilenmesi, sezon sonunda yapılacak takviyelerle gerekli bölgelere bazı oyuncular alındıktan sonra bu takımın çok daha başarı göstereceğini söylüyoruz. Bu, yönetimin kısa sürede çözmesi gereken bir hadise. Çünkü ben bu oyuncuların gitmesini istemiyorum. Hepsinin burada olmasını istiyorum. Bunun nedeni de; takım çok güzel bir hava yakaladı. İnşallah bu olay kısa sürede çözülür, hem bizim kafamız rahatlar hem de oyuncuların kafası rahatlar. Sonra da neler yapacağımızla ilgili daha iyi planlar yapabiliriz."

MANİSASPOR CEPHESİ

MANİSASPOR 7 HESABI

TFF 1'inci Lig'de çarşamba günü Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak Manisaspor'da sezonun son 7 haftasına girdiklerini hatırlatan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "İlk yarıda devrenin son 7 maçında tek yenilgi aldık. Şimdi daha iyisini başarabiliriz" dedi.



Son Mersin İdmanyurdu galibiyetiyle düşme hattına 3 puan fark atan Manisaspor'da Karafırtınalar, "Devre arasında yaptığımız takviyelerle şimdi o takımdan daha iyi bir kadroya sahibiz. Kalan 7 maçta maksimum puanı toplayıp ligi iyi bir şekilde noktalayacağız" dedi.



Siyah beyazlılarda bu maçta Mersin sınavında cezası nedeniyle forma giyemeyen Bahittin'in ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Fahri'nin yerine sonradan oyuna dahil olarak galibiyete katkı yapan Sebaihi de ilk 11'de monte edilecek. Mersin karşılaşmasında sakatlanıp takımla antrenmanlara çıkamayan Metin, Samsunspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışılıyor. Teknik heyetten aldığı özel izinden dönen Gökhan Sazdağı ve tedavisi tamamlanan Erman Bulucu da takımla antrenmanlara yeniden başladı.

MANİSASPOR'DA AVERAJ HESABI

TFF 1'inci Lig'deki son maçında Mersin İdmanyurdu'nu sahasında 2-0 yenerek hem derin bir nefes alan hem de rakibine ikili averajda üstünlük sağlayan Manisaspor, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı öncesi de benzer hesaplar yapıyor. İlk yarıda Samsunspor ile Manisa'da golsüz berabere kalan Manisaspor, Samsun'daki randevudan galibiyetle ayrılarak olası bir puan eşitliğinde rakibini geride bırakmayı hedefliyor.

BAŞKANDAN ÖDEME SÖZÜ

Başkan Mergen, çarşamba günü Samsunspor'la oynanacak deplasman maçı için yola çıkan oyuncularla seyahat öncesi toplantı yaparak, "Önümüzdeki 3 maçı çok önemsiyorum. Samsunspor, Denizlispor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarını kazanın, biz de mayıs ayında alacaklarınızın tümünü ödeyelim. Sezon sonu gelmeden hepimiz rahat nefes alalım" dedi.



Bu sezon ligde kalmayı kulübün kurtuluşu olarak ilan eden Başkan Mergen, şimdiye kadar 7 galibiyet, 9 beraberlik alan takıma 1 milyon TL civarında prim ödediklerini söyleyerek, "Primlerinizi hiç aksatmadık. Sizler sahada üzerinize düşeni yapınca biz de her şartı zorlayarak sizi mağdur etmedik. Önümüzdeki 3 haftalık periyotta kurtuluşumuzu ilan edersek biz de para konularına yoğunlaşıp tüm alacaklarınızı kapatırız" diye konuştu.

BAHATTİN İLE ÖZEL GÖRÜŞME

TFF 1'inci Lig'de 19 Nisan'da deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, sarı kart cezası nedeniyle geçen hafta Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında forma giyemeyen Bahattin'le antrenmanda özel bir görüşme yaptı.



Karafırtınalar "Ligdeki en kritik maçımıza çıkacağız. Kazanırsak kümede kalma yolunda dev bir adım atarız. Senden bu karşılaşma gol bekliyorum. Kendini iyi hazırla" dedi.



Öte yandan izinli olan Metin ve Gökhan antrenmanda yer almazken, sağ arka üst adalesinde sertleşme bulunan Erman takımdan ayrı düz koşu yaptı. İzinden dönen İsmail, Umut, Fahri ve gribe yakalandığı için dünkü idmana çıkamayan Yağızcan da takımla birlikte çalıştı. Mersin karşısında elde ettikleri galibiyetin hem puan hem moral olarak kendilerine çok şey kazandırdığını dile getiren Sait Karafırtınalar, Samsunspor'u yenmeleri halinde ligde kalma yolunda büyük avantaj yakalayacaklarını söyledi.