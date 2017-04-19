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Muharrem Usta, Mehmet Ekici ile yollar ayrıldığını açıkladı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, devre arasında kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici ile yollarının ayrıldığını açıkladı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 15:14:43 Güncelleme: 16:26:02

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, CNN Türk'e yaptığı açıklamada devre arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile transfer için adı geçen ve bordo-mavili takımda kadro dışı kalan Mehmet Ekici hakkında konuştu.

Usta, "Bizim yolculuğumuz tamamlandı. Çok iyi bilmiyorum ne yapacaklarını ama zannediyorum hem o hem de takımı kendi aralarında nikahlarını kıymışlardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim onunla devre arasında planlarımız vardı ama şöyle ya da böyle olay bu noktalara geldi. Ben ona başarılar diliyorum. Herhalde yeri yurdu bellidir" dedi.

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