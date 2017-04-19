Manchester United - Anderlecht maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde çerek final rövanş maçları başlıyor. Manchester United evinde Anderlecht'i konuk edecek. Yarı finale yükselmek için mücadele verecek iki takımın karşılaşması büyük heyecana sahne olacak. Peki Manchester United - Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılamaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
MANCHESTER UNİTED - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. İlk maçta Belçika'dan 1-1'lik skor avantajıyla dönen Manchester United favorisi olarak gösterildiği kupayı kazanmak istiyor. Hafta sonu oynanan karşılaşmada Premier Ligi'n lideri Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar'da moraller yerinde. İngiltere'de kupanın favorisi karşısında ter dökecek olan Belçika temsilcisi Anderlecht'te sürprize imza atarak evine turla dönmek istiyor. Kendi sahasındaki skor dezavantaj gibi görünse de erken bir golle maçın seyrini değiştirebileceğini düşünen Belçika temsilcisinde tur umutları sürüyor. Zorlu Manchester United, Anderlecht maçı 20 Nisan 2017 Perşembe Günü saat 22.05'te başlayacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibuspor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?
ANDERLECHT
UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'nda başlayan Anderlecht, Fransa'dan Saint-Etienne, Almanya'dan Mainz 05, Azerbaycan'dan Qabala takımlarıyla eşleşti. Saint-Etienne ve Mainz ile liderlik mücadelesi veren Anderlecht, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 11 puanla Saint-Etienne'nin ardından 2'nci olan Anderlecht 2. turda Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile eşleşti. İlk maçı sahasında 2-0'la geçen Belçika temsilcisi deplasmanda 3-1 mağlup olsa da dış sahada attığı golün avantajı ile 3'üncü tura yükselmeyi bildi. 3.turda Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL Nicosia ile eşleşen Anderlecht ilk maçı deplasmanda 1 - 0 ile geçti. Sahasındaki maçı da aynı skorla kazanan Belçika ekibi çeyrek finalde Manchester United ile eşleşti.
Anderlecht 3 - 1 Qabala Azerbaycan 2. Maçlar
Saint-Etienne 1 - 1 Anderlecht
Mainz 05 1 - 1 Anderlecht
Anderlecht 6 - 1 Mainz 05
Qabala 1 - 3 Anderlecht
Anderlecht 2 - 3 Saint-Etienne
İKİNCİ TUR
Anderlecht 2 - 0 Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg 3 - 1 Anderlecht
ÜÇÜNCÜ TUR
APOEL Nicosia 0-1 Anderlecht
Anderlecht 1-0 APOEL Nicosia
MANCHESTER UNİTED
Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Manchester United Premier Lig'deki başarısız geçen sezonun ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.
UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösterilen Manchester United grup aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk'la birlikte A Grubu'nda yer aldı.
Grubun tartışmasız favorisi olarak gösterilen Manchester United, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu Fenerbahçe'nin ardından 2'nci sırada tamamladı. 2'inci turda C Grubu'nu lider bitiren Saint-Etienne ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar evindeki maçta 3-0'lık skorla fişi çekti. Deplasmandaki maçı da 1-0 kazanan United 3'üncü tura yükseldi.
Bu turda Rusya'dan Rostov ile eşleşen Manchester United beklenenin aksine turu çok zor elde etti. Rusya'daki maçta 1-1'lik skoru elde eden Kırmızı Şeytanlar evindeki maçı ise 1-0 kazandı.
Feyenoord 1 - 0 Manchester United
Manchester United 1 - 0 Zorya Luhansk
Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United
Manchester United 4 - 0 Feyenoord
Zorya Luhansk 0 - 2 Manchester United
İKİNCİ TUR
Manchester United 3 - 0 Saint-Etienne
Saint-Etienne 0 - 1 Manchester United
ÜÇÜNCÜ TUR
Rostov 1 - 1 Manchester United
Manchester United 1 - 0 Rostov