Manchester United - Anderlecht maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde çerek final rövanş maçları başlıyor. Manchester United evinde Anderlecht'i konuk edecek. Yarı finale yükselmek için mücadele verecek iki takımın karşılaşması büyük heyecana sahne olacak. Peki Manchester United - Anderlecht maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılamaya dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

MANCHESTER UNİTED - ANDERLECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United, Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak. İlk maçta Belçika'dan 1-1'lik skor avantajıyla dönen Manchester United favorisi olarak gösterildiği kupayı kazanmak istiyor. Hafta sonu oynanan karşılaşmada Premier Ligi'n lideri Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar'da moraller yerinde. İngiltere'de kupanın favorisi karşısında ter dökecek olan Belçika temsilcisi Anderlecht'te sürprize imza atarak evine turla dönmek istiyor. Kendi sahasındaki skor dezavantaj gibi görünse de erken bir golle maçın seyrini değiştirebileceğini düşünen Belçika temsilcisinde tur umutları sürüyor. Zorlu Manchester United, Anderlecht maçı 20 Nisan 2017 Perşembe Günü saat 22.05'te başlayacak. Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibuspor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

ANDERLECHT

UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'nda başlayan Anderlecht, Fransa'dan Saint-Etienne, Almanya'dan Mainz 05, Azerbaycan'dan Qabala takımlarıyla eşleşti. Saint-Etienne ve Mainz ile liderlik mücadelesi veren Anderlecht, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tamamladı. 11 puanla Saint-Etienne'nin ardından 2'nci olan Anderlecht 2. turda Rusya'nın güçlü ekibi Zenit ile eşleşti. İlk maçı sahasında 2-0'la geçen Belçika temsilcisi deplasmanda 3-1 mağlup olsa da dış sahada attığı golün avantajı ile 3'üncü tura yükselmeyi bildi. 3.turda Güney Kıbrıs temsilcisi APOEL Nicosia ile eşleşen Anderlecht ilk maçı deplasmanda 1 - 0 ile geçti. Sahasındaki maçı da aynı skorla kazanan Belçika ekibi çeyrek finalde Manchester United ile eşleşti.

Anderlecht 3 - 1 Qabala Azerbaycan 2. Maçlar

Saint-Etienne 1 - 1 Anderlecht

Mainz 05 1 - 1 Anderlecht

Anderlecht 6 - 1 Mainz 05

Qabala 1 - 3 Anderlecht

Anderlecht 2 - 3 Saint-Etienne

İKİNCİ TUR

Anderlecht 2 - 0 Zenit St. Petersburg

Zenit St. Petersburg 3 - 1 Anderlecht

ÜÇÜNCÜ TUR

APOEL Nicosia 0-1 Anderlecht

Anderlecht 1-0 APOEL Nicosia

MANCHESTER UNİTED

Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Manchester United Premier Lig'deki başarısız geçen sezonun ardından UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

UEFA Avrupa Ligi'nin favorisi olarak gösterilen Manchester United grup aşamasında temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda'dan Feyenoord ve Ukrayna'dan Zorya Luhansk'la birlikte A Grubu'nda yer aldı.

Grubun tartışmasız favorisi olarak gösterilen Manchester United, 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle grubu Fenerbahçe'nin ardından 2'nci sırada tamamladı. 2'inci turda C Grubu'nu lider bitiren Saint-Etienne ile eşleşen Kırmızı Şeytanlar evindeki maçta 3-0'lık skorla fişi çekti. Deplasmandaki maçı da 1-0 kazanan United 3'üncü tura yükseldi.

Bu turda Rusya'dan Rostov ile eşleşen Manchester United beklenenin aksine turu çok zor elde etti. Rusya'daki maçta 1-1'lik skoru elde eden Kırmızı Şeytanlar evindeki maçı ise 1-0 kazandı.

Feyenoord 1 - 0 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Zorya Luhansk

Manchester United 4 - 1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2 - 1 Manchester United

Manchester United 4 - 0 Feyenoord

Zorya Luhansk 0 - 2 Manchester United

İKİNCİ TUR

Manchester United 3 - 0 Saint-Etienne

Saint-Etienne 0 - 1 Manchester United

ÜÇÜNCÜ TUR

Rostov 1 - 1 Manchester United

Manchester United 1 - 0 Rostov