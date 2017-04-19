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Schalke 04 - Ajax
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Schalke 04 - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Schalke 04 ile Ajax karşılaşacak. Peki Schalke 04 - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta başlayacak?

19 Nisan 2017 Çarşamba, 16:17:41 Güncelleme: 16:27:34

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Schalke 04 deplasmanda 2-0 kaybettiği Ajax'ı ağırlayacak. Tur için avantajını korumak isteyen Ajax ile evinde turu geçmek isteyen Schalke arasında oynanacak maç büyük heyecana sahne olacak. Peki Schalke 04 - Ajax maçı ne zaman, hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

SCHALKE 04 - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmek isteyen Schalke 04 ile Ajax çeyrek final rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. İlk maçı Amsterdam Arena Stadı'nda Ajax 2-0'lık üstünlükle geçmişti. Tur için Almanya'ya büyük avantajla gelen Ajax yarı finale çıkmak için skoru korumaya çalışacak. Schalke ise deplasmanda aldığı yenilgiye rağmen umutlarını yitirmedi. Evinde büyük bir taraftar desteğini arkasına alarak oynayacak olan Schalke'de hedef turu geçmek. Zorlu Schalke 04 - Ajax karşılaşması 20 Nisan saat 22.05'te başlayacak. Veltins - Arena'da oynanacak karşılaşma Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ÇEYREK FİNALE NASIL GELDİ?

AJAX

Geçtiğimiz yıl başarısız bir kupa serüveni yaşayan ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu gruptan çıkamayan Ajax, bu yıl kupadan umutlu. UEFA Avrupa Ligi'ne G Grubu'nda başlayan Ajax, grubu lider tamamlamayı bildi. İspanyol temsilcisi Celta Vigo ile liderlik yarışına giren Ajax 4 galibiyet, 2 beraberlikle grupta 14 puan toplamayı başardı. 2'nci turda Legia Varşova ile eşleşen Ajax deplasmandaki maçtan 0-0'la dönerek turu evine bıraktı. Amsterdam Arena'daki mücadelede rakibini 1-0 ile geçen Ajax 3'üncü tura yükseldi. Bu turda Kopenhag ile eşleşen Ajax deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek namağlupluk serisini yitirdi. Ancak Hollanda'daki maçta rakibini 2-0'la geçen Ajax çeyrek finalde Schalke 04'ün rakibi oldu. İşte Ajax'ın oynadığı maçlar ve aldığı skorlar...

UEFA AVRUPA LİGİ G GRUBU

1.MAÇ : Panathinaikos 1 - 2 Ajax

2.MAÇ : Ajax 1 - 0 Standard Liege

3.MAÇ : Celta Vigo 2 - 2 Ajax

4.MAÇ : Ajax 3 - 2 Celta Vigo

5.MAÇ : Ajax 2 - 0 Panathinaikos

6.MAÇ : Standard Liege 1 - 1 Ajax

İKİNCİ TUR

2.TUR 1 MAÇ: Legia Warszawa 0 - 0 Ajax

2.TUR 2 MAÇ: Ajax 1-0 Legia Warszawa

ÜÇÜNCÜ TUR

3.TUR 1. MAÇ: FC Copenhagen 2 - 1 Ajax

3.TUR 2.MAÇ: Ajax 2 - 0 FC Copenhagen

SCHALKE 04 

Ligde kötü bir sezon geçiren Schalke 04, 28 haftada 37 puan toplayabildi ve 10'uncu sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde gözünü kupaya diken ve sezonu kupayla kapatmak isteyen Schalke kupaya I Grubu'nda başladı.

Kupada başarılı bir yıl geçiren Schalke gruptaki 6 maçının 5'ini kazandı yalnızca 1'inde mağlup oldu. 15 puan toplamayı başaran Alman temsilcisi, grubu en yakın rakibi Krasnodar'ın 8 puan önünde lider tamamladı.

2'nci turda Yunanistan ekibi PaOk ile eşleşen Schalke,  rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti. Evindeki maçı ise da 1-1 tamamlamayı başaran Almanya temsilcisi turu kolay geçti.

3'üncü turda bir diğer Alman ekibi  Mönchengladbach ile eşleşen Schalke ilk maçı evinde oynadı ve maç 1-1 berabere bitti. Mönchengladbach'ın sahasında oynanan ikinci maç da 2-2 berabere bitti ancak Schalke deplasmanda attığı gollerin avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

İşte Schalke'nin Avrupa Ligi macerasında aldığı sonuçlar...

1.MAÇ : Nice 0 - 1 Schalke 04

2.MAÇ : Schalke 04 3 - 1 Salzburg

3.MAÇ : Krasnodar 0 - 1 Schalke 04

4.MAÇ : Schalke 04 2 - 0 Krasnodar

5.MAÇ : Schalke 04 2 - 0 Nice

 6.MAÇ : Salzburg 2 - 0 Schalke 04

İKİNCİ TUR

2.TUR 1 MAÇ: PAOK 0 - 3 Schalke 04

2.TUR 2 MAÇ: Schalke 04 1 - 1 PAOK

ÜÇÜNCÜ TUR

3.TUR 1. MAÇ: Schalke 04 1 - 1 Mönchengladbach

3.TUR 2.MAÇ:  Mönchengladbach 2-2 Schalke 04

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