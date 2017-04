"Beşiktaş maçında elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Adanaspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Eyüp Arın, orta saha oyuncusu Samican Keskin ile birlikte 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Adanaspor'un gidişatının iyi olmadığını belirten Eyüp Arın, bu gidişatın ekibi de çok etkilediğini ifade etti. Arın, "Onlara zihinsel yüklemeler yaparak, bugüne kadar ne antrenman yapmışlarsa onlara devam ediyoruz. Hayat, geriye doğru anlaşılır ama ileriye doğru yaşanır. Biz geriye baktığımızda hatalarımızı anlayabilecek durumdaysak sıkıntı yok ama hatalarımızı anlamamışsak hala bu sıkıntıları daha fazla büyüteceğine inanıyorum. Buralardan dersler çıkartarak ileriye doğru bu hataları oyuncu grubumuzla birlikte azaltarak gitmek istiyoruz. Zamanımız az kaldı. Telafisi olmayan son haftalara girdik. Konum olarak zor durumdayız ama elimizden geleni yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.



"HER ALINAN PUAN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını değerlendiren Eyüp Arın, "Her alınan puan çok önemlidir ama rakip Beşiktaş ise ve İstanbul'da o arenanın içerisinde cehennemden puanla çıkmak oyuncularımızı son haftalara çok daha moral ve motivasyon olarak taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şartlar ne olursa olsun biz oraya en iyisini yapmak için çıkacağız" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ayrıca Eyüp Arın, Beşiktaş'ın bu akşam evinde Lyon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final karşılaşması içinde Beşiktaş'a başarılar dileyerek, "Bugün de gönlümüz hep Beşiktaş'tan yana. İnşallah bir Türk takımını finalde görmek istiyoruz. Onu da bize şuanda yaşatacak tek takım Beşiktaş. Onlarada bugün ki maç için başarılar diliyorum" sözlerini kullandı.



"MATEMATİKSEL ŞANSIMIZIN DEVAM ETTİĞİ HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNALDİR"

Adanaspor'un matematiksel olarak ligde kalma şansının halen devam ettiğini bu sebeple her maça final maçı gibi çıkacaklarını kaydeden Arın, daha sonra şunları söyledi:



"Mümkün olmayan şey yoktur. Mümkün olan hale getirmek bizim sahaya süreceğimiz oyuncularla olur. Onlarda bu işi başarmak için olağanüstü gayret göstereceklerine inanıyorum. Tabi ki imkansız gibi görünen bir mücadelenin içerisindeyiz. Biz bu imkansız mücadeleyi zarif ve zevkli hale getirmek istiyoruz."



KESKİN: HER TAKIMIN KENDİNE GÖRE EKSİK YÖNLERİ VAR

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımlarından biri olduğunu belirten Samican Keskin de oynayacakları maçı değerlendirerek, "Beşiktaş, ligimizin en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Her takımın kendine göre eksik yönleri var. Bizde bunları belirleyip ona göre mücadele sergileyeceğiz. Maça puan veya puanlar almak için çıkacağız. Sonuçta oynanmamış her puan soru işareti. Ne kadar büyük bir takım olursa olsun, karşıda ki iyi mücadele sergilediğinde kazanılmayacak maç yok diye düşünüyorum. Bizde Beşiktaş maçına o zihniyetle hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Adanaspor, ligin 28. haftasında Pazartesi günü saat 20.00'da deplasmanda Beşiktaş ile İnönü Spor Kompleksi Vodafone Arena'da karşılaşacak.

