UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkacak 4 takım bu gece belli oluyor. Çeyrek final rövanş maçları nefesleri kesecek... Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lyon ile mücadelesi dışında 3 maç daha oynanıyor.

İngiliz devi Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantajlı durumda. Alman Schalke 04 ise Hollanda'da 2-0 yenildiği Ajax'ı geçmek için büyük bir çaba sarfetmek zorunda. İspanyol Celta Vigo da evinde 3-2 yendiği Genk ile deplasmanda yarı final mücadelesi veriyor...

MANCHESTER UNITED: 1 - ANDERLECHT: 1 - (10' Mkhitaryan / 32' Hanni)

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STAT: Old Trafford

SAAT: 22.05

HAKEM: Undiano Mallenco

YAYIN: Tivibu Spor 3

MANCHESTER UNITED: Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic

YEDEKLER: De Gea, Blind, Fellaini, Herrera, Young, Martial, Rooney

TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho

ANDERLECHT: Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Hanni, Chipciu, Acheampong, Teodorczyk

YEDEKLER: Boeckx, Deschacht, Bruno, Capel, Nuytinck, Thelin, Stanciu

TEKNİK DİREKTÖR: Rene Weiler

SCHALKE 04: 0 - AJAX: 0

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STAT: Veltins-Arena

SAAT: 22.05

HAKEM: Ovidiu Hategan

YAYIN: Tivibu Spor 4

SCHALKE 04: Fahrmann, Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac, Bentaleb, Stambouli, Caligiuri, Goretzka, Meyer, Burgstaller

YEDEKLER: Nübel, Avdijaj, Badstuber, Aogo, Geis, Schöpf, Huntelaar

TEKNİK DİREKTÖR: Markus Weinzierl

AJAX: Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever, Schöne, Ziyech, Klaassen, Kluivert, Younes, Traore

YEDEKLER: Boer, Tete, Westermann, De Jong, Van de Beek, Neres, Dolberg

TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz

GENK: 0 - CELTA VIGO: 0

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STAT: Luminus Arena

SAAT: 22.05

HAKEM: William Collum

GENK: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Malinovskiy, Pozuelo, Buffel,Berge, Trossard, Samatta

YEDEKLER: Jackers, Nastic, Walsh, Dewaest, Schrijvers, Heynen, Boetius

TEKNİK DİREKTÖR: Albert Stuivenberg

CELTA VIGO: Alvarez, Mallo, Cabral, Fontas, Jonny, Radoja, Hernandez, Wass, Aspas, Sisto, Guidetti

YEDEKLER: Villar, Díaz, Roncaglia, Bongonda, Jozabed, Gomez, Beauvue

TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo Magnolo