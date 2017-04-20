UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçları | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkacak 4 takım bu gece belli oluyor. Çeyrek final rövanş maçları nefesleri kesecek... Temsilcimiz Beşiktaş'ın Lyon ile mücadelesi dışında 3 maç daha oynanıyor.
İngiliz devi Manchester United deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantajlı durumda. Alman Schalke 04 ise Hollanda'da 2-0 yenildiği Ajax'ı geçmek için büyük bir çaba sarfetmek zorunda. İspanyol Celta Vigo da evinde 3-2 yendiği Genk ile deplasmanda yarı final mücadelesi veriyor...
MANCHESTER UNITED: 1 - ANDERLECHT: 1 - (10' Mkhitaryan / 32' Hanni)
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STAT: Old Trafford
SAAT: 22.05
HAKEM: Undiano Mallenco
YAYIN: Tivibu Spor 3
MANCHESTER UNITED: Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic
YEDEKLER: De Gea, Blind, Fellaini, Herrera, Young, Martial, Rooney
TEKNİK DİREKTÖR: Jose Mourinho
ANDERLECHT: Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Hanni, Chipciu, Acheampong, Teodorczyk
YEDEKLER: Boeckx, Deschacht, Bruno, Capel, Nuytinck, Thelin, Stanciu
TEKNİK DİREKTÖR: Rene Weiler
SCHALKE 04: 0 - AJAX: 0
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STAT: Veltins-Arena
SAAT: 22.05
HAKEM: Ovidiu Hategan
YAYIN: Tivibu Spor 4
SCHALKE 04: Fahrmann, Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac, Bentaleb, Stambouli, Caligiuri, Goretzka, Meyer, Burgstaller
YEDEKLER: Nübel, Avdijaj, Badstuber, Aogo, Geis, Schöpf, Huntelaar
TEKNİK DİREKTÖR: Markus Weinzierl
AJAX: Onana, Veltman, Sanchez, De Ligt, Viergever, Schöne, Ziyech, Klaassen, Kluivert, Younes, Traore
YEDEKLER: Boer, Tete, Westermann, De Jong, Van de Beek, Neres, Dolberg
TEKNİK DİREKTÖR: Peter Bosz
GENK: 0 - CELTA VIGO: 0
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STAT: Luminus Arena
SAAT: 22.05
HAKEM: William Collum
GENK: Ryan, Castagne, Brabec, Colley, Uronen, Malinovskiy, Pozuelo, Buffel,Berge, Trossard, Samatta
YEDEKLER: Jackers, Nastic, Walsh, Dewaest, Schrijvers, Heynen, Boetius
TEKNİK DİREKTÖR: Albert Stuivenberg
CELTA VIGO: Alvarez, Mallo, Cabral, Fontas, Jonny, Radoja, Hernandez, Wass, Aspas, Sisto, Guidetti
YEDEKLER: Villar, Díaz, Roncaglia, Bongonda, Jozabed, Gomez, Beauvue
TEKNİK DİREKTÖR: Eduardo Berizzo Magnolo