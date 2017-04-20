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Vincent Aboubakar: "Bir daha Porto forması giymeyeceğim"

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fransa'da yayın yapan RMC Sport radyosuna yaptığı açıklamada "Bir daha Porto forması giymeyeceğim" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 22:02:34 Güncelleme: 22:17:22

Beşiktaş'ın Porto'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar kararını verdi.

Kendisine gelecek sezon için ne plandığı sorulan Aboubakar, "Porto'ya geri dönmeyeceğim. Şartlar ne olursa olsun dönmeyeceğim. Bu kişisel bir karar. İşin ucunda para da olsa benim için önemli olan size saygı duyulduğu değerlerinizin kabul gördüğü bir ortamda bulunmak. Fransa? Bilemiyorum. Geleceği göremiyorum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sezon başında 1 yıllığına kiralanan Aboubakar özellikle üst üste gördüğü kırmızı kartlarla tepki toplamıştı. Buna rağmen ligin ikinci yarısıyla birlikte form grafiğini yükselten Kamerunlu golcü bu sezon 31 maçta 14 gol kaydetmeyi başardı.

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