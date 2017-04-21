Geçtiğimiz Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkan takımların belli olmasının ardından, dün de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın talihsiz penaltı atışlarıyla kupaya çeyrek finalde veda etmesinin ardından Avrupa kupalarında hiçbir temsilcimiz kalmadı. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kura çekimleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki çeyrek final rövanş karşılaşmalarının son bulmasıyla Avrupa kupalarında yarı finale yükselen ekipler belli oldu. Beşiktaş'ın grup aşamasını 3'üncü sırada bitirmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir temsilcimiz kalmamıştı.

Yoluna UEFA Kupası'nda devam eden Beşiktaş 2'nci turda İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı, 3'üncü turda ise Yunanistan temsilcisi Olimpiyakos'u eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Lyon'a deplasmanda 2-1 boyun eğen temsilcimiz, İstanbul'daki karşılaşmada maçı aynı skorla kazandı. Uzatmalarda eşitliğin bozulmamasıyla penaltı atışlarına giden maçı Lyon kazandı. Beşiktaş'ın elenmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de hiçbir temsilcimiz kalmadı.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde hiçbir temsilcimizin yer almayacağı yarı final kura çekimleri 21 Nisan Cuma günü yapılacak. Kura çekimine 12.30'da Şampiyonlar Ligi yarı finalistleri ile başlanacak. UEFA Avrupa Ligi yarı finalistlerinin eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi ise 14.30'da başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek kura çekimi TRT Spor ve Tivibuspor'dan naklen yayınlanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekiminde eşleşen takımlar 4 Mayıs Perşembe günü ilk maçlarını oynayacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşmaları ise 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Finale yükselen takımlar İsveç'in Stockholm kentinde final oynayacak. 65 bin kişilik Friends Arena Stadyumu'nda oynanacak final maçı saat 21.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda eşleşen takımlar ise 2-3 Mayıs tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi final karşılaşması 3 Haziran'da Galler'in Cardiff kentinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN EKİPLER

ATLETİCO MADRİD

MONACO

REAL MADRİD

JUVENTUS

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNALE YÜKSELEN EKİPLER

LYON

MANCHESTER UNİTED

CELTA VİGO

AJAX

65 bin kişilik Friends Arena Stad