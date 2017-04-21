Spor Toto Süper Lig'de 28'incihafta karşılaşmaları bugün start alıyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yapılan referandum nedeniyle tüm lig maçları ertelenmişti. 28'inci haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşaspor, Karabükspor'un konuğu olacak. Peki Karabükspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

KARABÜKSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Spor Toto Süper Lig'de Karabükspor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Kemal Özdeş yönetiminde çok başarılı maçlar çıkaran ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'da hedef Karabükspor'u devirmek. 6 maç üst üste kaybetmeyen Kasımpaşa'nın serisine 2 hafta önce Alanyaspor 'dur' demişti.

27'nci hafta karşılaşmasında da bir üst sırasındaki Konyaspor ile berabere kalan Kasımpaşa, Karabükspor'u yenerek yeni bir seri başlatmanın planlarını kuruyor.

Igor Tudor'un Galatasaray ile anlaşması sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Barisic için işler pek de iyi gitmiyor. Son 3 haftada yalnızca 1 puan alan Karabükspor 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

34 puan toplayan ve ligde 13'üncü sırada bulunan Karabükspor'da hedef Kasımpaşa'yı evine puansız göndererek kötü gidişe son vermek ve sıralamada Kasımpaşa'nın üzerine çıkmak. Zorlu Karabükspor - Kasımpaşa maçı 21 Nisan Cuma (bugün) saat 20.00'da başlayacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sport'tan canlı yayınlanacak. Kritik mücadelede Alper Ulusoy düdük çalacak.

LİGDE 10'UNCU RANDEVU

Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa yarın Süper Lig'de 10. defa karşı karşıya gelecek.

İki takımın ligde karşılaştığı 9 maçın ikisinden Kardemir Karabükspor galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa rakibini 4 kez mağlup ederken, taraflar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-mavililer, 2010-2011 sezonunda başlayan rekabette rakibinin kalesini 9 kez havalandırdı, Kasımpaşa ise 13 golle karşılık verdi.

İki takım arasında bu sezon ligin 11. haftasında İstanbul'da yapılan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

KARABÜKSPOR CEPHESİ

SAKATLIK VE CEZALI DURUMU

Kardemir Karabükspor'da sakatlıkları bulunan Kerim Zengin ve Abdou Razack Traore yarınki maçta forma giyemeyecek.

Sahasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in ardından en çok puan toplayan takım olma özelliğine sahip kırmızı-mavililerde, 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Kasımpaşa maçında Papp, Ceyhun Gülselam, Poko ve Skulason sarı kart görürse cezalı duruma düşecek.

Ligin 26. haftasında oynanan Fenerbahçe maçının 38. dakikasında sakatlanarak sahayı terk eden ve 27. haftadaki Bursaspor maçında takımını yalnız bırakan Rumen milli futbolcu Iasmin Latovlevici, yarınki maçta kadroda olacak.

KARABÜKSPOR İDDİALI

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Feridun Tankut, "Alacağımız bir galibiyet bize aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek." dedi.

Tankut, Dr. Necmettin Şeyoğlu Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 7 hafta kaldığını ve bu maçlardan alacakları puanlarla yerlerinin belli olacağını söyledi.

Kalan maçlardaki performanslarının hem maddi olarak gelirlerine hem de bir sonraki sezon için takımı daha iyi görmelerine neden olacağını anlatan Tankut, şöyle konuştu:

"Zor, inişli ve çıkışlı bir lig. Bizim için ilk sene ligde tutunmak önemliydi. Şu an itibarıyla 34 puanımız var. Alacağımız bir galibiyet bize aşağıyla herhangi bir hesap yaptırmayı gerektirmeyecek. Sakat olan Traore ve Kerim'in oynayamayacağı Kasımpaşa maçında, diğer arkadaşlarımızın mücadelesiyle galip gelmek istiyoruz."

"RAKİBİMİZİN HIZLI ATAKLARI ÇOK ETKİLİ"

Teknik direktör Zoran Barisic ise Kasımpaşa karşısında kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Hedefimiz, bu maçı kazanarak Kasımpaşa'yı sıralamada altımıza almak istiyoruz." diyen Barisic, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de iyi çalışıyoruz. Arkadaşlarım iyi niyetliler, her şeylerini veriyorlar. Çok basit hatalar yapmamak, kolay top kayıpları yapmamak istiyoruz. Çünkü rakibimizin hızlı atakları çok etkili. Dolayısıyla bununla alakalı önlemlerimiz olacak. Kerim ve Traore bu maçta bizimle olamayacak. Traore takımla birlikte ilk idmanına çıktı, fakat biraz zamana ihtiyacı var. Onun dışında bütün futbolcularımız formdalar, hepsi hazırlar. Kasımpaşa'ya karşı onlardan çok iyi performans ve mücadele bekliyorum."

KASIMPAŞA CEPHESİ

TURGUT DOĞAN ŞAHİN'LE SÖZLEŞME YENİLENDİ

Kasımpaşa, sezon başında 1 yıllık anlaşmaya vardığı Turgut Doğan Şahin'in sözleşmesini 2+1 yıllığına uzattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Turgut Doğan Şahin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan anlaşmaya imza attı." denildi.

Bu sezon lacivert beyazlı formayla Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 31 maçta görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.

ÖZDEŞ: ALINACAK GALİBİYET YARI FİNAL ÖNCESİ BİZE MORAL VERECEK

Lacivert Beyazlılar’ın başarılı hocası Kemal Özdeş, lige verilen arada iyi hazırlandıklarını, bunu skora da yansıtmak istediklerini söyledi. 9 günde 2’si lig, 1’i de Türkiye Kupası yarı finali olmak üzere çok önemli 3 maç oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, “Bu periyodun ilk maçını Karabük’te oynayacağız. Rakibimiz iç sahada oldukça başarılı bir ekip. Biz de ligin ikinci yarısında önemli puanlar aldık. Amacımız kazanarak üst sıralarda yer bulmak. Alınacak galibiyet, yarı final maçları öncesi bize moral sağlayacaktır” diye konuştu.

SAKATLAR

Kasımpaşa'da Etoundi ve Tunay Torun sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak

MUHTEMEL KADROLAR

KARABÜKSPOR

Ahmet Şahin, Paul Papp, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Andriy Bliznichenko, Ceyhun Gülselam, Andre Poko, Olafur Skulason, Cristian Tanase, Yevhen Seleznyov

KASIMPAŞA

Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Titi, Olivier Veigneau, David Pavelka, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Andre Castro, Adem Büyük, Fode Koita