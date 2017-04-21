BEŞİKTAŞ HABERLERİ
21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Avrupa Ligi Talisca Beşiktaş
FUTBOL

Talisca, Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi oyuncusu seçildi

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" seçildi

21 Nisan 2017 Cuma, 16:39:06 Güncelleme: 16:50:58

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Beşiktaş'ın konuk ettiği Fransız temsilcisi Olympique Lyon'u 2-1 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarının ardından elendiği karşılaşmada takımının gollerini kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 53'ünü alarak çeyrek final rövanş maçlarının "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.

Alman temsilcisi Schalke 04'ün Hollanda ekibi Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, yüzde 24 oyla ikinci sırada yer aldı.

İngiltere temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford ise oyların yüzde 19'unu alarak en iyi üçüncü oyuncu oldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Umur Talu, Beşiktaş - Lyon maçını değerlendirdi
FUTBOL

Sihir de bir yere kadar
Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
FUTBOL

Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor!
Beşiktaş - Lyon maçındaki penaltı atışları...
FUTBOL

İşte o anlar! Penaltı atışları sırasında...
Olay adam Michel Aulas konuştu!
FUTBOL

Olay adam Michel Aulas konuştu!