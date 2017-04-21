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Eldin Adilovic
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Şanlıurfaspor, futbolcu Adilovic'in alacaklarını ödedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un eski futbolcularından Eldin Adilovic'in tüm alacaklarının ödendiği bildirildi

21 Nisan 2017 Cuma, 18:06:15 Güncelleme: 18:07:48

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, uzun zamandır FIFA'da devam eden dava sonucunda futbolcunun 435 bin avroluk alacağının zamanında ödenerek, yaşanabilecek tüm olumsuzlukların ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2014-2015 sezonunun devre arasında sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzalayan Boşnak futbolcu Adilovic, Şanlıurfaspor ile sözleşmesini feshedip FIFA'ya başvurmuştu. 2 yılı aşkın bir süredir devam eden dava sonucunda futbolcunun tüm alacağı, yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında topladıkları paralarla ödenerek sarı-yeşilli kulübün önü açıldı. Geçmişten gelen çok sayıda borcu kapatan fahri başkan Mehmet Ekinci ve kulüp başkanı Emin Yetim başkanlığındaki Şanlıurfaspor yönetim kurulu, önündeki büyük bir engeli de ortadan kaldırdı."

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