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UEFA'dan Beşiktaş ve Trabzonspor'a kötü haber

UEFA, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016-2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edileceğini duyurdu

21 Nisan 2017 Cuma, 20:04:47 Güncelleme: 20:05:09

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirildi.

İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.

Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.

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