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Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fiorentina, evinde Inter'i konuk ediyor. Ligde aralarında 4 puan fark bulunan iki takımda hedef galibiyet. Peki Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

21 Nisan 2017 Cuma, 23:41:47 Güncelleme: 23:47:49

İtalya Ligi Serie A'da Paulo Sousa yönetimindeki Fiorentina, evinde Inter'i konuk ediyor. Ligde aralarında 4 puan fark bulunan iki takımda hedef galibiyet. Peki Fiorentina - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte maça dair tüm detaylar...

FİORENTİNA - İNTER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İtalyan hakem Paolo Valeri düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

● Inter, oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

● Fiorentina, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Inter, oynadığı son 5 maçta 13 gol attı, kalesinde 9 gol gördü.

● Fiorentina, oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, 4 gol yedi.

● Inter, deplasmanda oynadığı son maçta Crotone'a 2-1 kaybetti.

● Fiorentina, evinde oynadığı son maçta Empoli'ye 2-1 mağlup oldu.

● Ligde Inter oynadığı son 4 maçta galibiyet alamadı.

● Fiorentina ve Inter arasında oynanan son 10 maçta Inter 4 kere, Fiorentina ise 5 kere kazandı. 1 maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.

MUHTEMEL KADROLAR

Fiorentina: Ciprian Tatarusanu, Davide Astori, Nenad Tomovic, Borja Valero, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Carlos Sanchez, Riccardo Saponara, Matias Vecino, Cristian Tello ve Nikola Kalinic

Inter: Samir Handanovic, Joao Miranda, Yuto Nagatomo, Danilo D'Ambrosio, Gary Medel, Roberto Gagliardini, Geoffrey Kondogbia, Joao Mario, Ivan Perisic, Antonia Candreva ve Mauro Icardi

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