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Espanyol - Atletico Madrid
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Espanyol - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Espanyol, evinde Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki Espanyol - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

21 Nisan 2017 Cuma, 23:52:00 Güncelleme: 23:57:01

İspanya Ligi La Liga'da Espanyol, evinde Diego Simeone yönetimindeki Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki Espanyol - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

ESPANYOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Vicandi Garrido düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.

● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

● Espanyol, evinde oynadığı son maçta Alaves'i 1-0 mağlup etti.

● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

● Espanyol, ligde evinde son 4 maçta kazandı.

● Atletico Madrid, deplasmanda son 8 maçtır kaybetmiyor.

MUHTEMEL KADROLAR

Espanyol: Diego Lopez, Javi Lopez, Diego Reyes, Aaron Martin, Marc Roca, David Lopez, Javi Fuego, Jose Manuel Jurado, Felipe Caicedo, Pablo Piatti ve Gerard Moreno

Atletico Madrid: Jan Oblak, Juanfran, Filipe Luis, Diego Godin, Lucas Hernandez, Jose Gimenez, Yannick Carrasco, Thomas, Nico Gaitan, Angel Correa ve Fernando Torres

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