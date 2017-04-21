İspanya Ligi La Liga'da Espanyol, evinde Diego Simeone yönetimindeki Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Atletico Madrid'i konuk ediyor. Peki Espanyol - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
ESPANYOL - ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
RCDE Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İspanyol hakem Vicandi Garrido düdük çalacak. Türkiye saati ile 21:45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
● Espanyol, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 4 gol gördü.
● Atletico Madrid, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.
● Espanyol, evinde oynadığı son maçta Alaves'i 1-0 mağlup etti.
● Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son maçta Real Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
● Espanyol, ligde evinde son 4 maçta kazandı.
● Atletico Madrid, deplasmanda son 8 maçtır kaybetmiyor.
MUHTEMEL KADROLAR
Espanyol: Diego Lopez, Javi Lopez, Diego Reyes, Aaron Martin, Marc Roca, David Lopez, Javi Fuego, Jose Manuel Jurado, Felipe Caicedo, Pablo Piatti ve Gerard Moreno
Atletico Madrid: Jan Oblak, Juanfran, Filipe Luis, Diego Godin, Lucas Hernandez, Jose Gimenez, Yannick Carrasco, Thomas, Nico Gaitan, Angel Correa ve Fernando Torres