Tudor'un Sabri kararı

G.Saray’da formaya hasret kalan Sabri Sarıoğlu’nun F.Bahçe maçında ilk 11’de oynaması bekleniyor. M.Başakşehir maçında kadroya dahi alınmayan tecrübeli futbolcuya teknik direktör İgor Tudor tarafından idmanlarda as kadroda görev verilmesi kendisini bile şaşırtırken yine deneyimli isimlerden Hakan Balta’nın da dev maçta şans bulmasının seçenekler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan dünkü çalışmada istekli bir görüntü sergileyen Sabri’nin röveşatası takım arkadaşlarından büyük alkış alırken Sarı- Kırmızılılar, bu akşam yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

HABERTÜRK SPOR