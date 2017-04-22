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Sabri Sarıoğlu
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Tudor'un Sabri kararı

Galatasaray'da Tudor'un Sabri Sarıoğlu'na Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de forma vereceği belirtiliyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:15:54 Güncelleme: 11:17:27

G.Saray’da formaya hasret kalan Sabri Sarıoğlu’nun F.Bahçe maçında ilk 11’de oynaması bekleniyor. M.Başakşehir maçında kadroya dahi alınmayan tecrübeli futbolcuya teknik direktör İgor Tudor tarafından idmanlarda as kadroda görev verilmesi kendisini bile şaşırtırken yine deneyimli isimlerden Hakan Balta’nın da dev maçta şans bulmasının seçenekler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan dünkü çalışmada istekli bir görüntü sergileyen Sabri’nin röveşatası takım arkadaşlarından büyük alkış alırken Sarı- Kırmızılılar, bu akşam yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.

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