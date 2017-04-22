Giresunspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

GİRESUNSPOR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1
STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir
GİRESUNSPOR: Eser Altın, Cihan Can (Dk. 82 Isaac), Dimitriadis, Tomic (Dk. 54 Dilaver Güçlü), Volkan Okumak (Dk. 68 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Pereira (Dk. 59 İrfan Başaran), Azubuike, Murat Akça, Ahmet Aras (Dk. 77 Ayite), Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz (Dk. 67 Dialiba), Murat Yıldırım
GOLLER: Dk. 19 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 25 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Murat Yıldırım, Dk. 45 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Cihan Can (Giresunspor)