GİRESUNSPOR HABERLERİ
22 NİSAN 2017
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Giresunspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1
FUTBOL

Giresunspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 1

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor sahasında lider Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:38:21 Güncelleme: 20:45:41

GİRESUNSPOR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 1

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Erkan Akbulut, Osman Gökhan Bilir

GİRESUNSPOR: Eser Altın, Cihan Can (Dk. 82 Isaac), Dimitriadis, Tomic (Dk. 54 Dilaver Güçlü), Volkan Okumak (Dk. 68 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın, Özgür Can Özcan, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Yiğitcan Erdoğan, Pereira (Dk. 59 İrfan Başaran), Azubuike, Murat Akça, Ahmet Aras (Dk. 77 Ayite), Rahman Buğra Çağıran, Ferhat Kiraz (Dk. 67 Dialiba), Murat Yıldırım

GOLLER: Dk. 19 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 25 Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 13 Murat Yıldırım, Dk. 45 Azubuike (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Cihan Can (Giresunspor)

 

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