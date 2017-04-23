Kayserispor, şampiyonluğa koşan Beşiktaş'a da çelme taktı: 2-2. O hafta Beşiktaş'ın ikinci sıradaki Başakşehir ile arasındaki puan farkı da 2'ye inmişti.
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İlk 16 haftada sadece 12 puan toplayabilen Kayserispor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından 24. haftada 27 puana ulaşmıştı. 13. sıraya kadar yükselen Kayserispor'da Sergen Yalçın için 'Sihirbaz' yorumları yapılmaya başlandı.
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Ne olduysa bundan sonra oldu. 25. haftada Kayserispor; kümede kalma savaşı veren Gaziantepspor'a evinde 4-3 mağlup oldu.
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Sarı-kırmızılılar, 26. haftada ise Antalyaspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
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Geçen hafta Osmanlıspor'dan Başkent'te fark yiyen (4-1) Sergen Yalçın'lı Kayserispor, 28. haftada da Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.
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27 puanda kalan Kayserispor için de yeniden tehlike çanları çalmaya başladı. Ve küme düşme hattının sadece 3 puan üstünde yer alan sarı-kırmızılı ekipte, Sergen Yalçın görevinden istifa etti.