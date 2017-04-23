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FUTBOL

Ve Sergen Yalçın istifa etti...

22 Nisan 2017 Cumartesi, 21:33:29 HABERTURK.COM

  • 1 Sergen Yalçın Kayserispor'dan istifa etti...
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    Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Sergen Yalçın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

  • 2 Sergen Yalçın Kayserispor'dan istifa etti...
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    İşte 'Sihirbaz' Sergen Yalçın ve Kayserispor macerası... Böylesi görülmedi:

  • 3 Sergen Yalçın Kayserispor'dan istifa etti...
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    İlk 16 haftada sadece 12 puan toplayabilen Kayserispor, devre arasında yaptığı hamlelerle bambaşka bir kimliğe bürünmüştü.

  • 4 Sergen Yalçın Kayserispor'dan istifa etti...
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    Teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın getirildi. 

  • 5 Sergen Yalçın Kayserispor'dan istifa etti...
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    Takıma tam 10 futbolcu katıldı; Varela, Nguemo, Douglao, Erkan Kaş, Hakan Aslantaş, Lawal, Güray Vural, Rotman, Efe Halil, Ryan Isaac Mendes.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 9 saat önce
    inşallah seneye beşiktaşta hahahah
  • Misafir 11 saat önce
    Zaten Sergen'in takımları beş hafta kazanıyor devamı yok g.antep Sivas Kayseri istatistiği ortada
  • Misafir 14 saat önce
    gel fb ye hocam
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