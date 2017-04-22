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Fiorentina: 5 - Inter: 4
FUTBOL

Fiorentina: 5 - Inter: 4

Serie A'nın 33. haftasında Fiorentina, Inter'i 5-2 mağlup etti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 23:32:51 Güncelleme: 23:48:57

Serie A'da Inter, Fiorentina'ya konuk oldu.

23. dakikada Vecino'nun golüyle 1-0 öne geçen Fiorentina, 28'de Perisic 34'te de Icardi'nin gollerine engel olamayınca ilk yarı 2-1 Inter'in üstünlüğüyle sonuçlandı.

52. dakikada Bernardeschi'yle penaltıdan yararlanamayan Mor Menekşeler, 62'de Astori, 64'te Vecino, 70 ve 79'da Babacar'ın golleriyle skoru 5-2'ye getirdi.

Inter 88 ve 90. dakikalarda Icardi'nin golleriyle farkı bire indirse de maç 5-4 Fiorentina'nın galibiyetiyle sona erdi.

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