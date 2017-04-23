Trabzonspor ilk yarının kötü izlerini sildi

Bordo-mavililer, ligin ilk yarısında oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 18 puan toplayarak maç başına 1,12 gibi düşük bir ortalamada kalırken, son yılların en kötü dönemini geçirdi.

Ligin ikinci bölümünde ise başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz ekibi, 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 29 puan elde ederek, maç başına 2,41 gibi yüksek bir puan ortalamasına ulaştı.

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Gaziantepspor'u 4-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Galatasaray'ı 2-0, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederken, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0, Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde tek yenilgisini Beşiktaş karşısında 4-3'lük sonuçla aldı.

SEKİZ BASAMAK YÜKSELDİ

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde gösterdiği performansla 8 basamak yükseldi.

Ligin ilk 16 haftalık bölümünü 18 puanla 13. sırada kapatan bordo-mavililer, ikinci bölümdeki performansıyla puanını 47'ye yükselterek 5. sırada kendine yer buldu.

GEÇEN SEZONA FARK ATTI

Trabzonspor, ligin 28. haftası itibarıyla geçen sezonki performansının da 10 puan üzerine koydu.

Geçen sezon aynı haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 13 mağlubiyet ile 37 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon ise 10 puan daha fazla toplayarak 47 puana ulaştı.

DEPLASMANDA 127 GÜNDÜR NAMAĞLUP

Antalyaspor galibiyetiyle yoluna devam eden Trabzonspor, dış sahada 127 gündür rakiplerine boyun eğmiyor.

En son ligde 17 Aralık 2016 tarihinde Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla mağlup olan bordo-mavililer, ligin ikinci bölümünde oynanan son 7 dış saha maçında yenilgi görmedi.

Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Osmanlıspor ve Çaykur Rizespor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

Bordo-mavililer, böylece son 7 deplasman maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan çıkardı.

DIŞ SAHADA DAHA FAZLA TOPLADI

Trabzonspor, dış sahada iç sahadan daha fazla puan toplamayı başardı.

İç sahada 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 21 puan alan bordo-mavililer, dış sahada 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 26 puan elde etti.

SON 6 SEZONUN EN İYİ DIŞ SAHA GRAFİĞİ

Trabzonspor, dış sahada elde ettiği puanlarla son 6 sezon içindeki en iyi deplasman performansını gösterdi.

Bordo-mavililer, 2011-2012 sezonunda 24, 2012-13 sezonunda 15, 2013-2014 sezonunda 19, 2014-15 sezonunda 18, 2015-16 sezonunda 13 puan toplarken, bu sezon daha 28. haftada 26 puan elde etti.

YENİ TRANSFERLERİN KATKISI

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katılan Olcay Şahan, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani ve Hugo Rodallega, takımın ikinci yarıdaki çıkışına katkı sağladı.

Arjantinli sol bek Mas, bordo-mavililerin 18. haftada konuk olduğu ve 1-0 kazandığı Kasımpaşa karşılaşmasında fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay, oynadığı futbolla taraftarların beğenisini kazanırken, 20. haftada deplasmanda yapılan Osmanlıspor maçında galibiyeti getiren tek golü atmıştı.

Karadeniz temsilcisinin, Akhisar Belediyespor'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü futbolcu Rodallega ise Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımının beraberlik golüne imza attı. 4-3 mağlup olunan Beşiktaş maçında da rakip fileleri 1 kez havalandıran Rodallega, dün Antalyaspor deplasmanında da 2 gol atarak, Karadeniz ekibi adına 4. golünü kaydetti.

28 MAÇIN 14'ÜNDE GOL YEMEDİ

Trabzonspor, oynadığı 28 lig maçının 14'ünde kalesini gole kapatarak, rakiplerine geçit vermedi.

Bordo-mavililer, ligin 16 haftalık ilk yarısında 1. hafta Kasımpaşa (2-0), 5. hafta Atiker Konyaspor (1-0), 7. hafta Akhisar Belediyespor (0-0), 8. hafta Galatasaray (0-1), 12. hafta Gençlerbirliği (0-0) ve 13. hafta Kayserispor (0-1) karşısında olmak üzere 6 maçta gol yemedi.

Karadeniz ekibi, ligin ikinci bölümünde geride kalan 12 haftanın 8'inde kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili takım, 18. haftada Kasımpaşa (0-1), 19. haftada Gaziantepspor (4-0), 20. hafta Osmanlıspor (0-1), 21. hafta Aytemiz Alanyaspor (0-0), 23. haftada Kardemir Karabükspor (1-0), 25. haftada Galatasaray (2-0), 26. haftada Çaykur Rizespor (0-1), 28. haftada Antalyaspor (0-3) maçlarında kalesini gole kapattı.

GOL SORUNUNU DA ÇÖZDÜ

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre çok daha fazla gol kaydetti.

İlk yarıda 16 maçta 12 gol atabilen Karadeniz ekibi, ikinci yarıda 12 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol sorununu da çözdü.